Cytokinetics Aktie: Astellas verlässt Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Cytokinetics!

Cytokinetics Inc. (NASDAQ: CYTK) gab in einem SEC-Filing bekannt, dass Astellas Pharma Inc. (OTC:ALPMY) aus einem Pakt zur Erforschung und Entwicklung von Skelett-Sarkomer-Aktivatoren für Krankheiten, die mit Muskelschwäche einhergehen, aussteigt.

Astellas hatte den Forschungspakt, der ursprünglich am 31. Dezember letzten Jahres auslaufen sollte, bis März dieses Jahres verlängert.

In der vergangenen Woche hat Astellas jedoch schriftlich mitgeteilt, dass es aus dem Pakt aussteigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung