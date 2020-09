CytoTools: Ein potenzieller Game-Changer

CytoTools hat in diesem Monat einen Meilenstein erreicht: In Indien hat der Lizenzpartner Centaur nach langer Vorbereitungszeit den Verkauf des CytoTools-Produkts DermaPro gestartet (unter dem Namen Woxheal). Während bislang hohe Kosten für F&E die Zahlen dominierten, generiert die Gesellschaft nun erstmals Erlöse aus dem laufenden Produktverkauf und kann als nächstes die Zulassung in Europa angehen. Als möglicherweise noch bedeutender könnte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



