CytoTools: Endlich der Durchbruch

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat der CytoTools-Partner Centaur die Freigabe für die Produktionsanlagen in Indien erhalten. Den damit in den nächsten Monaten anstehenden Vermarktungsstart von DermaPro/Woxheal in Indien stuft SMC-Analyst Holger Steffen in mehrerlei Hinsicht als Meilenstein für die Gesellschaft ein.

Nach einer langen Vorlaufphase habe der indische Lizenz- und Kooperationspartner von CytoTools, Cen­taur Pharmaceuticals, von den staatlichen Behörden nach Darstellung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung