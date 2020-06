CytoDyn – was für ein Anstieg!

Bei CytoDyn ist derzeit richtig viel Feuer drin! Das Unternehmen ist seit einer Woche auf einem Erfolgskurs, den wohl vorher niemand erwartet hat. Binnen einer Woche hat sich der Aktienwert fast verdreifacht und es ist kein Ende in Sicht! Der Aufschwung hat aber auch eine einfache Erklärung. Was genau dahinter steckt, können Sie hier sehen.

Anlegertipp: War das der Durchbruch für CytoDyn? Der Kurs gibt auf jeden Fall eine klare Richtung vor. Wie sich der Kurs weiter entwickeln wird, lesen Sie hier.

Momentan profitiert das Unternehmen davon, dass das Medikament Leronlimab derzeit in Phase 2 der klinischen Studie angekommen ist, wie das Unternehmen am gestrigen Montag verkündet hat. Dabei werden Patienten behandelt, die milde bis schwere Symptome aufweisen. Dem Aktienkurs gab diese Bekanntgabe einen heftigen Schub und das Wertpapier befindet sich enorm auf dem Vormarsch!

Derzeit steht die Aktie bei bockstarken 8,50 Euro und dreht damit richtig auf! Gegenüber dem Vortag bedeutet das erneut ein heftiges Plus von 0,725 Euro und dementsprechend 9,32 Prozent. Vor knapp über einer Woche stand der Aktienwert noch unter 3 Euro und hat sich also seitdem quasi verdreifacht. Wer also diesen Einstieg verpasst, verpasst auch das ganz große Geld. Hier ist viel Potenzial!

Fazit: Wer an dieser Stelle sein Geld nicht investiert, dem ist nicht mehr zu helfen. CytoDyn geht richtig durch die Decke und wird sich weiter nach oben entwickeln. Sehen Sie hier unsere genaue Analyse.