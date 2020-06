CytoDyn kracht zusammen!

Nachdem es bei Cytodyn gestern noch richtig gut lief und die 2,50-Euro-Hürde mit Bravour gemeistert wurde, ging es heute wieder tief in den Keller. Nachdem der Mai für das Biotechnologie-Unternehmen noch ein unglaublich starker Monat war, muss man im Juni schon wieder um alles kämpfen, was man sich zuvor aufgebaut hatte!

Der Mai war doch eigentlich so vielversprechend für das amerikanische Unternehmen! Man hatte den Schwung eines Kurshochs um die 3,40 Euro mitgenommen, pendelte sich knapp unter 3 Euro ein und ging solide durch den Monat. Zum Ende des Monats wurde es dann aber schwierig. Der Kurs taumelte in Richtung der 2,50 Euro, die auch derzeit der Mittelpunkt ist. Derzeit steht ein Minus von 3,05 Prozent und 0,08 Euro zu Buche, was einen neuen Kurswert von 2,54 Euro bedeutet!

An dieser Stelle sollte man jedoch als Aktionär nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern zukunftsorientiert denken und das Potenzial dieser Aktie wertschätzen! Denn wer jetzt investiert, wird in einer Zeit wie dieser noch viel Spaß mit einer Biotech-Aktie haben. Diese Möglichkeit sollte man nicht verstreichen lassen, sondern nehmen was man kriegen kann!