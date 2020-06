CytoDyn gibt wieder Vollgas!

Zum Wochenende ging es bei der Firma CytoDyn nochmal richtig rund. Man konnte auf dem Aktienmarkt einen starken Schritt nach vorne machen und um 1,50 Prozent zulegen, was einem Plus von 0,04 Euro gleichkommt. Somit steht der Kurs auf 2,70 Euro und befindet sich somit in Richtung der 3-Euro-Marke und wirkt dabei unaufhaltsam!

Anleger-Tipp: Erfolgsautor und Finanzguru Robert Kiyosaki verrät jetzt auch Privatanleger, wie er es geschafft hat, 19 Jahre früher in Rente zu gehen. Einfach hier klicken.

Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Juni-Wochen keine allzu guten Zahlen vorweisen konnte, geht es nun seit ein paar Tagen wieder bergauf. Zwischenzeitlich musste man ein Tief von 2,44 Euro in Kauf nehmen, wovon man sich nun aber deutlich erholen konnte und seitdem den Kurs um mehr als 0,25 Euro gesteigert hat. Diese Situation lässt Grund zur Annahme, dass die 3,0 Euro wieder in Angriff genommen werden könnte, die zuletzt am 25. Mai überschritten werden konnte.

Es dürfte auf jeden Fall das Ziel des amerikanischen Unternehmens sein, wieder in alte Sphären zurückzukehren und auf dem Anlegermarkt eine gewichtige Rolle zu spielen. Derzeit sieht es danach aus, dass CytoDyn dafür das Potenzial besitzt und für Aktionäre ein interessanter Kauf sein kann. Dafür gilt es, den aktuellen Trend zu bestätigen und weiter am Ball zu bleiben, um das derzeitige Plus weiter auszubauen.