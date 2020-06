CytoDyn gibt richtig Gas!

Für CytoDyn ging es nach einer kurzen Talfahrt nun wieder kräftig nach oben! Der Aktienwert machte einen ordentlichen Satz nach oben. Für die Biotechnologie-Firma ging es um 3,82 Prozent und 0,10 Euro hoch auf starke 2,72 Euro! Das dürfte sowohl die Anleger als auch das Unternehmen selbst enorm freuen.

Zum Monatswechsel musste sich die Aktie vom kurzfristigen Tief und um die Marke von 2,60 Euro erholen. Zuvor erlebte der Kurs ein Wechselbad der Gefühle und es war im gesamten Mai zwischen 2,50 und 3,10 Euro alles möglich. Nun geht es nach einem einwöchigen Tief erstmals wieder deutlich nach oben. Dabei immer im Blickpunkt: Die 3-Euro-Marke!

Das dürfte bei den Aktionären für Optimismus sorgen und eine erhöhte Investitionsbereitschaft hervorrufen. Es scheint für CytoDyn stark nach oben zu gehen und es könnte an alte Zeiten angeknüpft werden. Positive Zeichen also für das Biotech-Unternehmen auf dem Aktienmarkt. Also nur eine Frage der Zeit, dass alte Werte wieder erreicht und vielleicht sogar übertrumpft werden!