CytoDyn: Morgen geht es richtig los!

CytoDyn ist derzeit die vielleicht größte Hoffnung im Kampf gegen die Pandemie. So hat das Unternehmen mit dem Medikament Leronlimab ein Heilmittel entwickelt, das erkrankte Menschen heilen kann. Derzeit durchläuft das Medikament eine weitere klinische Studie, um die Wirksamkeit zu bestätigen. Am morgigen Montag wird CytoDyn weitere Erkenntnisse veröffentlichen. Gut möglich also, dass die Aktie morgen durch die Decke geht.

CytoDyn hat damit allerbeste Chancen, den Durchbruch im Kampf gegen Corona zu schaffen. Sollten sich die positiven Tendenzen bei den Studien bestätigen, dürfte Leronlimab auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Eine gewaltige Umsatzperspektive! Zumal CytoDyn zuletzt einen Preis von 1.200 US-Dollar pro Injektion angekündigt hatte.

Der CytoDyn-Aktienkurs jedenfalls kennt seit Wochen nur eine Richtung. Seit dem 26. März geht es mit den Notierungen fast durchgehend nach oben. So folge Ende März eine Explosion von 0,86 auf 3,34 Euro. Zwar korrigierte die Aktie im April etwas, doch in dieser Woche nimmt CytoDyn wieder Kurs auf die 3-Euro-Marke.