CytoDyn: Katastrophale Woche geht zu Ende!

Nachdem die Aktie von CytoDyn zu Wochenbeginn noch bei über 3,0 Euro geschlossen hat, steht man zum langen Wochenende gefühlt vor dem Nichts. Seit Montag hat der Konzern nun wieder ein Sechstel seines Werts verloren. Was für eine Katastrophe für das Biotechnologieunternehmen!

Anmerkung der Redaktion: Hat die Biotech-Aktie von CytoDyn noch eine Chance? Wir haben den Sektor für Sie unter die Lupe genommen. Den brandneuen Sonderreport können Sie hier abrufen.

Die Anleger, die große Stücke auf den Kurs von CytoDyn gehalten haben, dürften sich gerade die Hände über den Köpfen zusammenschlagen. Was CytoDyn derzeit veranstaltet, macht einfach niemanden glücklich. Auch am heutigen Freitag steht die Aktie wieder mit einem Minus von 1,54 Prozent da und muss hohe Einbußen bis auf 2,56 Euro runter in Kauf nehmen. Das schmerzt jeden, der auch nur einen Cent in dieses Unternehmen gesteckt hat!

Da stellt sich die Frage, wann und wie es für CytoDyn wieder bergauf gehen kann. Die Anleger dürften erstmal verschreckt sein. Da gilt es für CytoDyn, das lange Pfingstwochenende zu nutzen und mit einem satten Plus aus den Feiertagen herauszukommen, um die Aktionäre wieder glücklich zu stimmen. Derzeit ist die Stimmung eher mäßig gut.

Fazit: Wir haben die Unternehmen, die am Kampf gegen Corona beteiligt sind, für Sie untersucht und die Aktien mit dem größten Potenzial herausgefiltert. Hier finden Sie die Ergebnisse.