CytoDyn: Jetzt kaufen! Das ist der Moment!

Wer es mit der Aktie des Biotechnologie-Unternehmens CytoDyn aus den USA hält, hatte auf jeden Fall in der Vergangenheit den richtigen Riecher! Diese Aktie schöpft derzeit ihr ganzes Potenzial aus und ist ein ganz heißes Eisen auf dem Aktienmarkt. Derzeit liefert das Wertpapier starke Kaufsignale und macht auch dem letzten Skeptiker deutlich, dass mit diesem Unternehmen noch zu rechnen ist!

Anlegertipp: War das der Durchbruch für CytoDyn? Der Kurs gibt auf jeden Fall eine klare Richtung vor. Wie sich der Kurs weiter entwickeln wird, lesen Sie hier.

Eine neue Kooperation mit dem amerikanischen Unternehmen American Regent in den USA hat derzeit die Aktie voll im Griff. Dabei geht es um Handelsvereinbarungen, die eine mögliche Auslieferung des Medikaments Leronlimab betreffen und somit sehr richtungsweisend für eine entsprechende Markteinführung sind. Somit befindet sich CytoDyn auf einem sehr guten Weg!

Die Aktie sieht das ganz offensichtlich ähnlich, die Stimmung bei den Anlegern ist prächtig und somit steigt der Kurswert in traumhafte Höhen. Derzeit steht ein Kurshoch von 8,49% zu Buche, was 0,45 Euro entspricht. Der Wert des Anteilsschein steigt somit auf 5,75 Euro und ist kaum noch zu halten, dürfte weiter steigen und in den kommenden Tagen wohl durch die Decke gehen!

Fazit: Wer an dieser Stelle sein Geld nicht investiert, dem ist nicht mehr zu helfen. CytoDyn geht richtig durch die Decke und wird sich weiter nach oben entwickeln. Sehen Sie hier unsere genaue Analyse.