CytoDyn-Aktie: Wird der Support halten?

Der Kurs des Biotechnologieunternehmens befindet sich derzeit auf einem Unterstützungsbereich. Idealerweise kann die CytoDyn-Aktie an dieser Stelle ausreichend Halt finden, um abermals in Richtung der 200-Tage-Linie anzuziehen. Diese befindet sich im Augenblick bei 3,19 EUR. Um eine weitere Bewegung für CytoDyn in Richtung Norden anzustoßen, muss es gelingen die relevante Zone von rund 3,50 EUR per Tagesschlusskurs zu überwinden.

