CytoDyn-Aktie: Rückschlag!

Die FDA hat CytoDyn Inc. (OTC: CYDY) vorgeworfen, Daten aus zwei fehlgeschlagenen Studien mit Leronlimab bei COVID-19-Patienten herauszusuchen, um zu behaupten, das Medikament sei wirksam.

Im März scheiterte die Phase-3-Studie mit Leronlimab von CytoDyn am primären Ziel der Symptomreduzierung und an allen sekundären Zielen, einschließlich eines, das in Frage stellte, ob die Therapie die Sterblichkeit reduzieren könnte.

Stattdessen konzentrierte sich das Unternehmen in seiner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung