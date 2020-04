Cytiva wird aus der Taufe gehoben: Global führend in den Biowissenschaften

Amersham, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - - Neues Unternehmen von Danaher entsteht nach Erwerb für 21,4 Milliarden USD durch die Danaher Corporation- Cytiva (zuvor GE Healthcare Life Sciences) wird zu Wachstum und Innovation biologischer Therapien beitragen- Führende Marken der Biowissenschaften wie ÄKTA, Amersham, HyClone, MabSelect und Whatman sind Teil von CytivaCytiva, ein weltweit tätiger Anbieter von Technik und Dienstleistungen, die zur Beschleunigung der Entwicklung und Herstellung von Therapeutika beitragen, wird heute aus der Taufe gehoben. Cytiva - zuvor unter dem Namen GE Healthcare Life Sciences tätig - beschäftigt nahezu 7.000 Mitarbeiter in 40 Ländern und ist Teil der Plattform von Danaher Corporation Life Sciences.Emmanuel Ligner, Präsident von Cytiva, sagt dazu: "Unsere Basis der wissenschaftlichen Fachkenntnis, unser Team und unser solider Kundenstamm positionieren Cytiva für Investitionen, Entwicklungen und Beschleunigung des Wachstums der Branche. Unser Engagement lautet nach wie vor, Patienten Therapien zur Verfügung zu stellen, die ihr Leben verändern, und wir werden weiterhin innovative Technologien auf dem Markt einführen, welche die Produktivität unserer Kunden verbessern."Fachleute und Technik von Cytiva haben bahnbrechende Entwicklungen in Wissenschaft und Medizin ermöglicht, die die Branche für Biotechnologie von heute geformt haben. 2019 verließen sich mehr als 75 % der biologischen Therapien, die von der US-Arzneimittelbehörde zugelassen wurden, zur Herstellung auf Technik von Cytiva. Des Weiteren hat Technik von Cytiva Beiträge im neuen Bereich der Zell- und Gentherapie geleistet. Dies geschah seit der ersten erfolgreichen kinderärztlichen Studie der CAR-T-Therapie im Jahr 2012. Dieses Feld zeigt weiterhin großes Potenzial und derzeit laufen weltweit mehr als 1.000 Studien regenerativer Medizin.1Die Beschleunigung von Wachstum, Produktivität und Innovation im Sektor sind für das Unternehmen wichtige strategische Schwerpunktbereiche, da die weltweite Nachfrage nach personalisierten, fortschrittlichen biologischen Therapien ständig wächst. Cytiva sorgt mit Einrichtungen in Asien, Europa und dem amerikanischen Kontinent für Innovation, bei der der Kunde im Mittelpunkt steht - von der ersten Idee bis zu den Phasen der kommerziellen Entwicklung. Zudem verfügt das Unternehmen über Zentren für die Zusammenarbeit mit Kunden und Schulung, um die Entwicklung neuer Therapien zu ermöglichen, darunter das Testa Center in Uppsala (Schweden) und die University of Technology in Sydney.Cytiva wird zudem weiterhin die Zusammenarbeit in der Forschung vorantreiben, beispielsweise mit dem Zentrum für modernste biologische Innovation und Herstellung in Boston, mit Harvard, MIT, Universitätskrankenhäusern und Branchenpartnern wie Fujifilm Diosynth Biotechnologies und Alexandria Real Estate Equities Inc.Im breit gefächerten Portfolio von Cytiva finden sich bekannte Marken wie ÄKTA, Amersham, Biacore, FlexFactory, HyClone, MabSelect, Sefia, Whatman, Xcellerex und Xuri. Das Portfolio umfasst eine komplette Palette von Instrumenten, Verbrauchsmaterialien, digitalen und Enterprise-Lösungen und Diensten für die Forschung, Prozessentwicklung und komplette Herstellungsverfahren, die gemäß des Bedarfs der Kunden skaliert werden.Informationen zu CytivaCytiva ist global im Bereich der Biowissenschaften mit einem Umsatz von 3,3 Milliarden USD führend und beschäftigt nahezu 7.000 Mitarbeiter in 40 Ländern, um Therapeutika voranzubringen und zu beschleunigen. Als Partner des Vertrauens für Kunden unterschiedlichster Größen und Bereiche sorgt Cytiva in Forschung und Herstellungsabläufen für Effizienz und Kapazitäten und ermöglicht so Entwicklung, Produktion und Vertrieb umwälzender Medikamente für Patienten. 1 The Alliance for Regenerative Medicine Q3 2019 Quarterly Report