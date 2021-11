CyrusOne Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Per 31.10.2021, 18:58 Uhr wird für die Aktie CyrusOne Inc der Kurs von 82.02 USD angezeigt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses CyrusOne Inc auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der CyrusOne Inc beläuft sich mittlerweile auf 73,29 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 82,02 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,91 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 77,67 USD. Somit ist die Aktie mit +5,6 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: CyrusOne Inc erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 8,01 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,51 Prozent im Branchenvergleich für CyrusOne Inc bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,01 Prozent im letzten Jahr. CyrusOne Inc lag 5,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über CyrusOne Inc in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über CyrusOne Inc wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.