Cyren-Aktie: Der Griff ins fallende Messer!

Nach einem rabenschwarzen Börsenjahr 2021, in dem die Cyren-Aktie rund 75 Prozent an Wert verlor, ist die Aktie des israelischen Internet-Sicherheitstechnologieunternehmens gut in das neue Jahr gestartet. Nach den ersten Handelstagen steht die Cyren-Aktie mit ca. 7 Prozent im Plus. Schafft Cyren dieses Jahr den Turnaround oder greifen Anleger nach wie vor in ein fallendes Messer?

Zukunftsfähige Produkte, aber schwache Finanzdaten

Cyren ist nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung