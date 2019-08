Cypress Semi zeigt vor der Übernahme durch Infineon solide Ergebnisse

Cypress Semiconductor (WKN: 871117) veröffentlichte jüngst solide Ergebnisse für das zweite Quartal 2019. Der Halbleiterhersteller konnte erneut Umsatz- und Ergebniszahlen verkünden, die über den Mittelwerten der Prognosen lagen. Grund dafür waren die Wi-Fi- und Bluetooth-Technologien, die für Wachstum im lukrativen Bereich Internet of Things (IoT) sorgten.

Natürlich ändert sich an der Cypress-Aktie wenig, da das Unternehmen kürzlich zugestimmt hat, vom deutschen Infineon Technologies (WKN: 623100) zu einem satten Aufpreis übernommen zu werden. Diese Übernahme dürfte aber nicht vor Ende dieses Kalenderjahres bzw. Anfang 2020 abgeschlossen sein. Schauen wir derweil also mal nach, was bei Cypress in diesem Quartal so los war.

Cypress Semiconductor: Die nackten Zahlen

Kennzahl Q2 2019 Q2 2018 Veränderung GAAP Umsatz 532,2 Millionen USD 624,1 Millionen USD (14,7 %) GAAP Nettoeinnahmen (Verlust) (12,7 Millionen USD) 27,7 Millionen USD N/A GAAP Einnahmen (Verlust) pro verwässerter Aktie (0,03 USD) 0,07 USD N/A

Was war in diesem Quartal bei Cypress los?

Am 3. Juni schloss Cypress einen endgültigen Fusionsvertrag, durch den Infineon die Gesellschaft für 23,85 USD pro Aktie in bar übernehmen wird, was einem Unternehmenswert von rund 10 Milliarden USD entspricht.

Das zweite Quartal des Vorjahres enthielt 49,5 Millionen USD Umsatz aus dem NAND-Geschäft von Cypress, das das Unternehmen Anfang April an ein fünfjähriges Joint Venture (an dem Cypress 40 % hält) mit SK Hynix System IC verkauft hat. Ohne diese Verkäufe wäre der ausgewiesene Umsatz um 7,4 % moderater zurückgegangen.

Bereinigt um Positionen wie aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungsaufwendungen betrug der Jahresüberschuss von Cypress (Non-GAAP) 97,2 Millionen USD bzw. 0,25 USD pro Aktie, was einem Rückgang von 24,2 % gegenüber 0,33 USD pro Aktie im Vorjahreszeitraum entspricht.

Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Mittelwerten der im April veröffentlichten Prognose von Cypress, die einen Umsatz von 515 bis 545 Millionen USD und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,22 bis 0,26 USD vorsah.

Die bereinigte Bruttomarge stieg gegenüber dem Vorjahr um 110 Punkte auf 47,2 %, was einer Prognose von 47 bis 47,5 % entspricht.

Nach Geschäftsbereichen:

Der Umsatz der Sparte Speicherprodukte (MPD) sank um 30,4 % auf 178 Millionen USD (hauptsächlich aufgrund der Veräußerung von NAND).

Microcontroller und Connectivity Division (MCD) sanken um 3,9 % auf 354,2 Millionen USD.

Was das Management zu sagen hatte

CEO Hassane El-Khoury sagte:

Die erstklassigen Verbindungs- und Rechenlösungen von Cypress gewinnen weiter an Dynamik, auch im Bereich IoT, wo der Umsatz von Cypress im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 30 % gestiegen ist. Das ist auf die Stärke bei Wi-Fi/Bluetooth-Kombinationen sowie eigenständigem Bluetooth zurückzuführen. Cypress entwickelt sich auch im Automobilbereich weiterhin gut, wo der Umsatz im zweiten Quartal sowohl jährlich als auch sequenziell zunahm. Unser Anteil pro Fahrzeug liegt weiterhin über dem Produktionsniveau der Fahrzeugeinheiten.



Blick in die Zukunft

Angesichts der bevorstehenden Übernahme wird Cypress nicht mehr die übliche vierteljährliche Konferenz abhalten und keine weitere Prognose mehr abgeben. Aber auch wenn die Übernahme nicht wie erwartet abgeschlossen wird, sollten sich die Investoren freuen, dass Cypress im Wesentlichen wie versprochen geliefert hat und seine strategischen Wachstumsinitiativen kontinuierlich hat vorantreiben können.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Cypress Semiconductor. Steve Symington besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 25.7.2019 und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

