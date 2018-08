Cypress Energy: Endlich!

Am 07.08.2018 ging die Aktie Cypress Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 7,56 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Nach einem bewährten Schema haben wir Cypress Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,25. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cypress Energy zahlt die Börse 18,25 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Waste & Environ Svcs & Equip" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38,34. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Für Cypress Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cypress Energy vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 6,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (7,56 USD) könnte die Aktie damit um -14,02 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Cypress Energy-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Cypress Energy damit 17,84 Prozent über dem Durchschnitt (1,96 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Waste & Environ Svcs & Equip" beträgt 1,7 Prozent. Cypress Energy liegt aktuell 18,1 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".