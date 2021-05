Cynosure kündigt die Eröffnung eines hochmodernen Erlebniszentrums in London an

London (ots/PRNewswire) - Das branchenführende Zentrum wird eine neue Umgebung für Forschung, Training und Behandlungen schaffen, in der man zusammenarbeiten und Erfahrungen sammeln kannCynosure gab heute die feierliche Eröffnung seines neuen Cynosure Experience Centre in London bekannt. Ausgestattet mit neuen Forschungs- und Schulungseinrichtungen, Behandlungsdemonstrationsräumen und kommerziellen Betriebsräumen wird das Zentrum als gemeinschaftlicher Workspace für Cynosure und seine Kunden, Partner und Mitarbeiter auf der ganzen Welt dienen."Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Schönheitsästhetik hat sich Cynosure nicht nur dem unermüdlichen Streben nach Innovation verschrieben, sondern auch dem Erfolg und der Förderung unserer Kunden, die danach streben, die Schöne Energie in jedem einzelnen ihrer Patienten zum Vorschein zu bringen", so Todd Tillemans, Chief Executive Officer von Cynosure. "Das neue Zentrum bietet einen wirklich einzigartigen Raum für die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, in dem wir unvergleichliche Ausbildungs-, Trainings- und Forschungsmöglichkeiten schaffen können. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr wir uns für den Gesamterfolg unserer Partner und unseren Pioniergeist im Bereich der Ästhetik einsetzen."Das neue Cynosure Experience Centre ist eine physische Manifestation dieses Engagements und ermöglicht es jedem, das Beste an energiebasierten Innovationen für Gesicht und Körper in hochspezialisierten Behandlungsräumen zu erleben. Der multifunktionale Workspace wird die branchenführende Technologie und das umfassende Geräteportfolio von Cynosure präsentieren, darunter TempSure® mit FlexSure(TM), Potenza(TM), PicoSure® und StimSure®, sowie einen Blick hinter die Kulissen neuer patentierter Technologien und eine starke Pipeline an bahnbrechenden Innovationen bieten. Der 464,51 Quadratmeter große Raum wird auch als Zentrum für klinische Forschung dienen, um erstklassige Behandlungsprogramme und -protokolle weiter zu entwickeln."Wir sind begeistert, unsere Türen im Cynosure Experience Centre zu öffnen", sagte Sandi Peterson, Clayton, Dubilier & Rice Operating Partner und Chairman of the Board von Cynosure. "Wir sind zuversichtlich, dass die neue hochmoderne Einrichtung und die kollaborative Umgebung nicht nur den Anbietern dabei helfen werden, die bestmöglichen Ergebnisse für die Patienten zu erzielen, sondern auch neue Ebenen der Zielsetzung und Leidenschaft in der Schönheitsästhetikbranche entfachen werden."Weitere Informationen über Cynosure und sein Lösungsportfolio finden Sie unter www.cynosure.com.Informationen zu CynosureCynosure ist weltweit führend im Bereich der medizinischen Ästhetik und entwickelt, produziert und vermarktet ästhetische Behandlungssysteme, die es plastischen Chirurgen, Dermatologen und anderen Ärzten ermöglichen, nicht-invasive und minimal-invasive Verfahren zur Hautrevitalisierung, Haarentfernung, Körperkonturierung und Frauengesundheit durchzuführen, vaskuläre und gutartige pigmentierte Läsionen zu behandeln, mehrfarbige Tattoos zu entfernen, Fett durch Laserlipolyse zu reduzieren und Cellulite zu verringern. Das Produktportfolio von Cynosure besteht aus einer breiten Palette von Energiequellen, darunter Alexandrit, Diode, Nd: YAG-, Pikosekunden-, Pulsfarbstoff-, gütegeschaltete Laser, intensives gepulstes Licht und RF-Technologie. Cynosure vertreibt seine Produkte weltweit unter den Markennamen Cynosure, Palomar, ConBio und Ellman über einen Direktvertrieb in den USA, Kanada, Frankreich, Marokko, Deutschland, Spanien, Großbritannien, Australien, China, Thailand, Japan und Korea sowie über internationale Vertriebspartner in etwa 130 weiteren Ländern. Weitere Informationen zum Unternehmen oder zu den Produkten erhalten Sie auf der Webseite von Cynosure unter www.cynosure.com.Pressekontakt:Rachel Taylor+44 7890 711037Rachel@kendrickpr.ukHolly Lillington+44 7890 711037Holly@kendrickpr.ukFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1510748/Cynosure_Experience_Centre.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1168542/Cynosure__Logo.jpgOriginal-Content von: Cynosure, Inc., übermittelt durch news aktuell