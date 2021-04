Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - -- Angekündigt auf der Hannover Messe 2021-- Herr Karthik Natarajan, Chief Operating Officer und President, Cyient, war Hauptredner der VeranstaltungCyient, ein globales Unternehmen für Engineering- und digitale Technologielösungen, kündigte die Markteinführung seiner INTELLICYIENT-Suite von Industrie 4.0-Lösungen an, die die digitale Transformation für Branchen ermöglicht, die einen erheblichen Wert aus ihren Anlagen schöpfen, wie z. B. die Fertigungsindustrie, die Industrie, die Luft- und Raumfahrt, die Automobil- und Off-Highway-Industrie, Versorgungsunternehmen sowie Bergbau und natürliche Ressourcen. INTELLICYIENT wurde von Mr. Anand Parameswaran, SVP und Global Business Head, Cyient Digital, auf der Hannover Messe 2021 - der Olympiade der Technik - vorgestellt, wo Herr Karthik Natarajan, Chief Operating Officer und President, Cyient, die Keynote zu Resilient Manufacturing hielt.Unternehmen, die Industrie 4.0 umsetzen, werden bis 2025 einen wirtschaftlichen Wert von 3,7 Billionen US-Dollar schaffen. Die Ausgaben für Industrie 4.0 werden voraussichtlich um mehr als 20 % wachsen, und es wird erwartet, dass Systemintegration, Anwendungsentwicklung und Datendienste die wichtigsten technologischen Schwerpunktbereiche sein werden.Die erfolgreichsten Industrie 4.0-Lösungen werden diejenigen sein, die Domänenwissen, tiefgreifendes technologisches Fachwissen sowie technische Exzellenz und Verständnis für Geschäftsabläufe mitbringen. Dies sind die einzigartigen Stärken von Cyient, die das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für seine Fortune-500-Kunden auf der ganzen Welt machen.Zur Markteinführung sagte Herr Anand Parameswaran, SVP und Global Business Head, Cyient Digital: "Cyient hat seine Investitionen in die neuesten digitalen Technologien und seine drei Jahrzehnte lange Erfahrung im Bereich Engineering und Geospatial-Angebote für anlagenintensive Branchen genutzt, um sein INTELLICYIENT-Lösungsportfolio zu entwickeln. Mit sechs digitalen Lösungen, angetrieben durch das Zusammenspiel von neun Technologiestudios, und unserem starken Partner-Ökosystem wird INTELLICYIENT Unternehmen weltweit dabei helfen, das volle Potenzial der digitalen Transformation mit IT-OT-Konvergenz zu erreichen. Wir wollen uns auf die vier Schlüsselthemen Smart Automation, intelligente Lieferkette, End-to-End-Transparenz von Workflows und Assets sowie Next-Gen-Workforce-Lösungen konzentrieren, die die Einführung von Industrie 4.0 vorantreiben."Akshat Vaid, Vice President, Everest Group, der eine Podiumsdiskussion zum Thema "Digitale Transformation" moderierte, sagte: "Digitales Engineering ist mittlerweile allgegenwärtig und trägt mit über 23 % zu den weltweiten ER&D-Ausgaben bei. In der Fertigung manifestiert sie sich als Industrie 4.0 - die Transformation von Cyber- und physischen Systemen auf der Grundlage digitaler Themen für mehr Transparenz, Kontrolle und Autonomie. Die Investitionen in Industrie 4.0 sind stetig gestiegen, und die COVID-19-Krise hat einen zusätzlichen Anstoß gegeben, da die Unternehmen die Widerstandsfähigkeit der Produktion verbessern wollen. Die Unternehmen betrachten diese Ausgaben nicht mehr als Ermessenssache, sondern als Möglichkeit, die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens zu steigern. Sie kämpfen jedoch mit einem Mangel an Fähigkeiten, organisatorischer Komplexität, Datenintegration und Implementierungsgeschwindigkeit, wenn es um Transformation im großen Stil geht. Dies hat zu einem Anstieg des Outsourcings mit Drittanbietern geführt, die Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Entwicklung, Integration und Management bestehender Implementierungen anbieten."Um diese wachsende Chance zu nutzen, erweitert Cyient Digital als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen seine Fähigkeiten durch Investitionen in Talente, Lösungen für spezifische Anwendungsfälle, Partnerschaften mit dem Ökosystem und die entsprechende Infrastruktur von Labs und Kompetenzzentren.Informationen zu Cyient:Cyient (Estd: 1991, NSE: CYIENT) ist ein globales Unternehmen für technische und digitale Technologielösungen. Als Design-, Build- und Maintain-Partner für führende Unternehmen auf der ganzen Welt übernimmt Cyient die Verantwortung für die Lösungen in der gesamten Wertschöpfungskette, um den Kunden zu helfen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, innovativ und der Zeit voraus zu sein. Das Unternehmen nutzt digitale Technologien, fortschrittliche Analysefähigkeiten, Domänenwissen und technische Expertise, um komplexe Geschäftsprobleme zu lösen.Cyient arbeitet mit den Kunden zusammen, um als Teil ihres erweiterten Teams auf eine Art und Weise zu agieren, die der Kultur und den Anforderungen ihrer Organisation am besten entspricht. Zu den Branchenschwerpunkten von Cyient gehören Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Medizintechnik und Gesundheitswesen, Telekommunikation, Schienenverkehr, Halbleiter, Geospatial, Industrieprodukte sowie Energie und Versorger.Um mehr über die INTELLICYIENT-Suite von Industrie 4.0-Lösungen zu erfahren, sehen Sie sich dieses Video an: https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/5724847/2021/intellicyient/Intellicyient.mp4