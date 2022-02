Cyclone Metals-Aktie: Gold!

Cyclone Metals hat auf seinem Nickol River Projekt in der Region Pilbara in Westaustralien einige beeindruckende Quarz- und Goldnuggets mit einem Gewicht von bis zu 712 Gramm ausgegraben. Das Unternehmen hofft, dass sich daraus nun schnell Bohrziele für eine primäre Mineralisierung ergeben werden. Bahnen sich nun auch „goldige“ Zeiten für Anleger der Cyclone Metals-Aktie an?

Cyclone Metals hat keine Zeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung