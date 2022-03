Cyclobenzaprin: positive Stellungnahme der EMA im Rapid Scientific Advice-Verfahren als mögliches Mittel gegen Covid-19

Mailand, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -M-Squared Consulting, ein Beratungsunternehmen für Life-Sciences-Unternehmen bei der Verwaltung von Pharmaverträgen, hat ein erstes positives Signal von der Pandemie-Task-Force der EMA im Rahmen des Rapid Scientific Advice1-Verfahrens für potenzielle Behandlungen für Covid-19 im Rahmen des Neupositionierungsprojekts für Cyclobenzaprin, ein Medikament zur Behandlung akuter Muskel-Skelett-Erkrankungen, erhalten.Cyclobenzaprin hemmt nachweislich die Virusreplikation, indem es in mindestens zwei Schritte des Infektionsprozesses - Eintritt und Replikation - eingreift, und stellt somit eine neue therapeutische Lösung für die Behandlung von Covid-19 dar.Der Wirkmechanismus greift in den Infektionsprozess ein, und das Molekül hat die Fähigkeit, das zentrale Nervensystem zu erreichen, was die Entwicklung einer wirksamen Therapie für Neuro-Covid-Symptome ermöglicht, deren Wirksamkeit gegen Varianten noch zu überprüfen ist.„Die Unterstützung durch die EMA ist ein Meilenstein für das Projekt, ein Meilenstein, der einen grundlegenden Startpunkt markiert", sagt Manuel Bellasi, CEO von m-Squared -. „Wir werden nun mit der Erforschung und Entwicklung dessen fortfahren, was eine der vielversprechendsten Behandlungen für Covid-19 sein könnte."Referenzen1. Covid-19-Behandlungen, die von der EMA empfohlen wurden https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/treatments-covid-19/covid-19-treatments-research-development#covid-19-treatments-that-have-received-ema-advice-section agenziafarmaco.gov.it) (https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000143_025327_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1771401/m_Squared_Consulting.jpgPressekontakt:m-Squared Consulting Srl - info@m-squared.it; manuel.bellasi@m-squared.it; Tel. +39 . 02 30569005; Pressestelle - HAVAS PR Mailand - Thomas Balanzoni - thomas.balanzoni@havaspr.com,Tel. 02 85457047,+39 3463204520 Chiara Longhi - chiara.longhi@havaspr.com,Tel. 02 85457060,+39 3428507134Original-Content von: m-Squared Consulting S.r.L, übermittelt durch news aktuell