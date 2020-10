Cyclica nutzt die GOSTAR-Datenbank von Excelra, um KI- und ML-basierte Deep-Learning-Algorithmen für die Identifikation von Wirkstofftargets zu entwickeln

Hyderabad, Indien und Toronto (ots/PRNewswire) - Excelra (https://www.excelra.com/), ein weltweit tätiges Unternehmen für Datenwissenschaft und Datenanalyse, gab heute bekannt, dass es seine "Global Online Structure Activity Relationship"(GOSTAR)-Datenbank an Cyclica Inc. lizensiert hat, ein führendes Biotechnologieunternehmen, dessen AI-unterstützte integrierte Plattform die Entwicklung von Wirkstoffmolekülen auf der Basis von Polypharmakologie mit mehreren Targets ermöglicht.GOSTAR (https://www.excelra.com/discovery/#gostar) ist die größte Online-Datenbank für Struktur-Wirkungs-Beziehungen, die über 5,5 Millionen kleine Moleküle und ihre assoziierten chemischen, biologischen und pharmakologischen Eigenschaften umfasst. Die Datenbank wird manuell von unserem wissenschaftlichen Team zusammengestellt, das Datensätze aus funktionellen Assays, in vitro- und in vivo-Studien extrahiert und anreichert. Die verschiedensten Wirkungen kleiner Moleküle, wie die SAR und ihre physikalisch-chemischen, metabolischen, ADME- und toxikologischen Profile, werden erfasst und in einer relationalen Datenbank festgehalten. Letztendlich gibt GOSTAR den Forschern Erkenntnisse an die Hand, die es ihnen ermöglichen, sowohl in der frühen als auch in der Optimierungsphase der Arzneimittelentwicklung neue Ideen für das Design von Medikamenten zu entwickeln.Dr. Raveendra Dayam, Director, Chemistry Services, Excelra, erläutert: "GOSTAR bietet Zugang zu mehr als 28 Millionen experimentell bestimmten quantitativen Wechselwirkungen zwischen kleinen Molekülen und dem riesigen, mit Medikamenten behandelbaren Wirkungsbereich. Die aus diesen Wechselwirkungen gewonnenen Erkenntnisse ergänzen den polypharmakologischen Ansatz von Cyclica bei der Entdeckung neuer Wirkstoffe. GOSTAR ist ein reichhaltiger qualitativer und quantitativer Datensatz, der von vielen AI/ML-Unternehmen genutzt wird, und wir freuen uns, dass die Daten Cyclica bei der prädiktiven Analytik unterstützen."Die Breite der von GOSTAR bereitgestellten Daten wird den Anwendungsbereich der Modelle von Cyclica erweitern, wie Dr. Stephen MacKinnon, VP of R&D bei Cyclica, andeutet: "Die Zusammenarbeit mit GOSTAR stärkt den Trainingsdatensatz von Cyclica für unsere Plattformmodelle. Cyclica erhält dadurch die Möglichkeit, unsere Proteom-Screening-Daten zu annotieren und so unsere Fähigkeiten zur Vorhersage von Wechselwirkungen zu verbessern. Dies wird sich direkt auf die Entwicklung präziserer und wirksamerer Medikamente für Patienten in Not auswirken."Informationen zu CyclicaCyclica verfolgt als erstes Unternehmen auf dem Gebiet der Polypharmakologie den Ansatz einer strukturbasierten, KI-unterstützten In-silico-Entwicklungsplattform und stellt die Lösungen Ligand Design und Ligand Express bereit. Die Cyclica-Plattform basiert auf MatchMaker(TM), einer proprietären, lernfähigen Proteom-Screening-Technologie, und POEM(TM), einer innovativen, überwachten Lerntechnologie zur Vorhersage molekularer Eigenschaften. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.cyclicarx.com (http://www.cyclicarx.com/)Informationen zu Excelra:Excelras Konzepte für Datenwissenschaft und Datenanalyse ermöglichen Innovationen in den Lebenswissenschaften von der Molekül- bis zur Marktebene. Excelra verdankt seinen Vorsprung seiner Kombination firmeneigener Datenbestände, Fachkompetenz und Datenwissenschaft - Elemente, die gemeinsam die Arzneimittelentdeckung und -entwicklung beschleunigen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.excelra.com (http://www.excelra.com/)Pressekontakt:Dorothy Paul - MarketingleiterinE-Mail: dorothy.paul@excelra.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpgOriginal-Content von: Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd, übermittelt durch news aktuell