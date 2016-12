Cybersicherheitstraining für Einsteiger in Hamburg

Hamburg (ots) - Gleich zu Beginn des neuen Jahres, vom 16. bis 21.Januar 2017, veranstaltet das SANS Institute, eine renommierte undweltweit tätige Schulungs- und Zertifizierungsorganisation, einCybersicherheitstraining für Einsteiger im Sofitel Hotel Hamburg.Eine Woche lang werden hier angehenden CybersicherheitsexpertenGrundlagen der IT-Sicherheit vermittelt. Das in der Hansestadtangebotene Training befasst sich unter anderem mit NetworkingConcepts, Defense-in Depth Strategien, Internet Security Technologiensowie Secure Communication und Windows- bzw. Unix/Linux Security.SEC401: Security Essentials Bootcamp StyleSANS-Trainer Ian Reynolds zeigt auf, wie angehendeCybersicherheitsfachleute Cyberattacken abwehren und vorbeugenkönnen. Des Weiteren lernen die Teilnehmer, Schwachstellen zuanalysieren und Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Unternehmen zuetablieren, die ihnen dabei helfen sollen, zu agieren anstatt nur zureagieren. Die Teilnahme am Kurs bereitet auf die GIAC SecurityEssentials Certification (GSEC) der GIAC vor, dass gegen eine Gebührdurch eine Prüfung nach dem Kurs erworben werden kann. Ian Reynoldsist Mitglied im GIAC Advisory Board und hält 8 GIAC Zertifizierungen,darunter auch GIAC Reverse Engineering Malware (GREM), sowiezahlreiche weitere Zertifizierungen.Das SANS Institute legt bei seinen Kursen maximalen Wert aufPraxisnähe und Tipps aus erster Hand. Trainer mit zeitgemäßenErfahrungen und Wissen vermitteln den Interessierten effektiveTechniken außerhalb herkömmlicher Handbücher. Weitere Informationenund detaillierte Beschreibungen können unter dem folgenden Linkeingesehen werden: https://www.sans.org/event/hamburg-401Pressekontakt:Bastian HallbauerKafka Kommunikation GmbH & Co. KG089 747470580bhallbauer@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: SANS Institut, übermittelt durch news aktuell