Cybersicherheit: Die Branche boomt!

Die Cybersicherheitsbranche hat ein entscheidendes Jahr hinter sich – für sich selbst und für die Welt im Allgemeinen. Nicht nur, dass die Pandemie Unternehmen auf der ganzen Welt dazu veranlasst hat, in IT- und Cloud-Sicherheit zu investieren, um ihre Außendienstmitarbeiter zu schützen, sondern auch Datenschutzverletzungen wie jene, die Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR) und T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:TMUS) sowie der massive SolarWinds ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung