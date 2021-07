Cybersecurity Zscaler-Aktie: Erhält 81 RS Rating; steigert Cloud-Schutz mit Trustdome-Kauf!

Das Relative Strength (RS)-Rating von Zscaler hat sich am Freitag von 77 auf 81 verbessert.

Das Cloud-basierte Cybersicherheitsunternehmen hat kürzlich das Startup Trustdome gekauft und damit sein Cloud-Schutz-Portfolio erweitert. Die neuesten Nachrichten zu Cybersecurity-Aktien finden Sie unter “Cybersecurity Stocks To Buy”: Microsoft Looms As Bigger Threat Amid Shift To Cloud”.

