Cybersecurity-Experten von KnowBe4 veröffentlichen Prognosen für 2022

Florida, USA (ots) -KnowBe4 (http://www.knowbe4.com/), der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, gab seine Cybersecurity-Prognosen für das Jahr 2022 bekannt, die von einem Team von Branchenexperten erstellt wurden.Zu den vorhergesagten Cybersecurity-Trends für 2022 gehören:- Nukleare Ransomware 3.0Allrounder-Bedrohungsakteure - Statt nur mit Ransomware und Datenexfiltration, befassen sie sich auch mit Kryptomining, der Erstellung von Botnets und DDoS-Angriffen.- Eine neue Malware-FamilieEine metamorphe Malware-Familie namens "Tardigrade" ist ein neuer Stamm von Windows-Malware. Sie kann sich ständig anpassen, um einer Entdeckung zu entgehen.- Virtuell gepwned ("gehackt oder geleaked")Meta wird noch mehr Menschen dazu bringen, dem Metaverse beizutreten, was das Risiko von Datenleaks erhöht.- Desinformation, angetrieben durch Deep Fakes, wird einen politischen/finanziellen Aufruhr auslösenEs wird zu einer koordinierten Desinformationskampagne kommen, die sich stark auf Deep Fakes und manipuliertes Filmmaterial stützen wird.- Angriffe gegen Kryptowährungen werden die Wirtschaft der realen Welt treffen- Ein großes EU-Kraftwerk/Versorgungsunternehmen wird von Ransomware lahmgelegt werden- Ein ethical Hacker wird fälschlicherweise einen mutmaßlichen kriminellen Hacker angreifen und einen Zwischenfall internationaler Tragweite auslösen- Das Aufkommen von Fusionen & Übernahmen in der digitalen Schattenwirtschaft- Wenn KI im Jahr 2022 schief gehtEs wird eine erste Welle intelligenter Angriffsbots geben.