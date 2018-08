Frankfurt (ots) - Laut aktuellen Schätzungen werden in Deutschland1,5 Millionen Menschen gemobbt: In der Schule, auf der Arbeit - undzunehmend auch im Internet. Die Gründe dafür, dass jemand zum Opferwird, sind denkbar banal: Oft reicht es schon aus, in irgendeinerWeise von der Norm abzuweichen, um in den Fokus der Hater zu geraten.Während die Motive seit Jahren die gleichen sind, ist im Zuge derDigitalisierung ein neuer, unschöner Trend zu beobachten: Mobbingverlagert sich zunehmend ins Internet. Die Anonymität des Internetshabe die Hemmschwelle für Mobber stark gesenkt, beobachtet ProfilerSuzanne Grieger-Langer."Das Internet bietet Mobbern den perfekten Rahmen für ihreperfiden Angriffe: Hier können sie Lügen über ihre Opfer verbreiten,ohne befürchten zu müssen, dafür zur Verantwortung gezogen zu werden.Denn das Internet bietet Trollen mannigfaltige Möglichkeiten,unerkannt und anonym zu bleiben", hebt die Bestseller-Autorin hervor.Das virtuelle Bullying findet vorwiegend in den sozialen Netzwerkenwie Facebook oder Twitter statt. Die Kommentare, die sich oft rasendschnell verbreiten, reichen von schlichten Beleidigungen bis hin zurVeröffentlichung unangemessener Fotos, die das Opfer denunzieren,oder privater Informationen. Dabei stehen sich die unterschiedlichenGeschlechter beim Cybermobbing in nichts nach - obwohl sich dieFormen des Bullyings deutlich voneinander unterscheiden."Während Frauen eher subtil mobben, indem sie schlecht über jemandanderes reden, sich lustig über ihr Opfer oder dieses lächerlichmachen, kann Mobbing bei Männern in handfesten Drohgebärden münden:Mobbende Männer neigen dazu, ihr Opfer zu erniedrigen und schreckenoftmals auch nicht vor der Androhung von Gewalt zurück", weiß diePersönlichkeitsexpertin. Viele Mobbingopfer gehen durch die Hölle -mitunter wird die psychische Belastung so groß, dass ein Ausweg nurnoch im Suizid gesehen wird. "Mobbing-Opfer sollten nicht zu langedamit warten, sich Hilfe zu holen", betont Suzanne Grieger-Langer.Mithilfe professioneller Unterstützung könne man aufkommendesOnline-Mobbing bereits im Keim ersticken. "Je größer die Kreisewerden, die das Mobbing im Internet zieht, desto schwerer ist es, dieReputation des Opfers wieder herzustellen", weiß die gefragteVortragsrednerin.Die Expertin empfiehlt, sich zunächst einmal selbst zu googeln."Wer weiß, welche Informationen über ihn im Internet kursieren, kannGegenmaßnahmen ergreifen. So ist es etwa möglich, bei denSeitenbetreibern gezielt die sofortige Löschung von Beiträgen oderBildern fordern", betont Suzanne Grieger-Langer. Die rechtlicheGrundlage dafür habe der Europäische Gerichtshof im Jahr 2014 miteinem Urteil geschaffen, dass das Recht auf Vergessenwerden imInternet verbrieft.Weitere Informationen zum Thema gibt es unterwww.profilersuzanne.com bzw. unter ask.us@profilersuzanne.com.HintergrundSuzanne Grieger-Langer ist die Frontfrau der Grieger-Langer Gruppeund seit rund 25 Jahren erfolgreiche Unternehmerin in einem volatilenMarkt. Suzanne Grieger-Langer ist Wirtschaftsprofiler. Die Erkennungvon persönlichen Potenzialen, aber auch von Betrug, sind ihrtägliches Geschäft. Die von ihr entwickelten Methoden gelten alsMeilenstein der Betrugserkennung. Die Bestseller-Autorin undVortragsrednerin lehrte an verschiedenen Hochschulen und ist auchheute noch als Dozentin und Lehrbeauftragte aktiv. Sie ist gefragteExpertin in der Wirtschaft und in den Medien, wenn es umPersönlichkeitsentwicklung, Sicherheit und Schutz vorUnternehmensrisiken geht. Sie kreiert mentaleSicherheitsarchitekturen für Top-Entscheider und analysiert Gegner inexistentiellen Verhandlungen. Ihr Profiling ist der Schlüssel zu 7Milliarden Menschen. Sie hilft, die Untiefen des Lebens zuumschiffen.Weitere Informationen unter www.profilersuzanne.com. Bildmaterialund weitere Downloads stehen Ihnen im Newsroom unterhttps://profilersuzanne.com/news/#downloads zur Verfügung.KontaktProfiler Suzanne Grieger-LangerThe Squaire 12 - Am Flughafen60549 Frankfurt am MainTel: +49 69 959325151E-Mail: ask.us@profilersuzanne.comWeb: www.profilersuzanne.comPressekontakt:Für redaktionelle und technische Rückfragen wenden Sie sich bitte anunseren Presseprecher Falk S.- Al-Omary unter post@al-omary.de oderder Rufnummer +49 171 2023223.Original-Content von: Suzanne Grieger-Langer - Speaker & Profiler, übermittelt durch news aktuell