Cyberkriminalität erreicht beunruhigendes Rekordhoch / Unwissenheit macht Deutsche weiterhin zu idealen Opfern von Hackern (FOTO)

Berlin (ots) -- Während bundesweite Kriminalitätsrate 2017 um 10% sank, verdoppeltesich die Zahl der Cyberkriminalfälle seit 2015- 40% der Deutschen sind sich der wachsenden Bedrohung durchCyberkriminalität nicht bewusst- Banken und private Finanzen immer noch häufigstes Angriffsziel vonHackernWährend die Kriminalitätsrate in Deutschland auf Rekordtief sinkt,erreichen die Fälle von Cyberkriminalität einen neuen Höchstwert. DasBundeskriminalamt erfasste 2017 insgesamt 108.000 Fälle im Bereichder digitalen Kriminalität, womit sich die Anzahl der Hackerangriffein drei Jahren mehr als verdoppelt hat. Obwohl Experten von einerweitaus höheren Dunkelziffer ausgehen, ergaben Umfragen, dass 40% derDeutschen dennoch keine Angst vor Angriffen aus dem Netz haben.Die anhaltende Vernetzung macht Cyberkriminalität zu einemlukrativen Geschäft. Besonders private Finanzen und Online-Bankingsind für Internetkriminelle attraktive Angriffsziele. DerPressesprecher der Plattform betrug.de, hierzu: "Das größte Problemist die Unwissenheit gegenüber Cyberkriminalität. Jahr für Jahrbeobachten wir, wie die Zahl der Delikte neue Höchstwerte erreichtund doch sind sich die wenigsten bewusst, wie akut die Gefahr aus demNetz ist. Diese Sorglosigkeit macht sie zur perfekten Beute."Die Zahl der Cyberkriminalfälle hat mittlerweile die Anzahl derjährlichen Wohnungseinbrüche erreicht. Doch obwohl viele Deutscheihre eigenen vier Wände gegen Einbrüche sichern, schützen diewenigsten ihr digitales Zuhause in Form von Handy, Tablet, Computerund Co. Dabei braucht es oftmals nur wenige und simpleVorsichtsmaßnahmen, um sich vor Angriffen aus dem Internet zuschützen. Die Verwendung sicherer Passwörter, regelmäßige Überprüfungdes eigenen Bankkontos und Aktualisierung von Software sind effektiveSchutzmaßnahmen gegen die steigende Gefahr hinter dem Display.Dennoch wurden bereits mehr als 40% der Deutschen mindestens einmalOpfer von Cyberkriminellen.Über Betrug.de: betrug.de ist eine unabhängigeVerbraucherplattform, die Nutzern hilft, seriöse und sichere Angeboteauch in sehr sensiblen Bereichen wie Forex Trading zu finden. AlleInformationen zu Cyberkriminalität und wirksamen Schutzmaßnahmen hatbetrug.de in einer Infografik (https://betrug.de/infografik/)zusammengestellt.