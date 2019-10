Cybereason und SecureLink verbünden sich, um neue Sicherheitsdienste für Geschäftskunden in nordischen Ländern, Benelux, VK und DACH-Region bereitzustellen

Boston (ots/PRNewswire) - Cybereason (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610228-1&h=946272978&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610228-1%26h%3D774818718%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cybereason.com%252F%26a%3DCybereason&a=Cybereason),Entwickler der führenden Plattform für Cyberabwehr, und SecureLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610228-1&h=2321490558&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610228-1%26h%3D2734866304%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsecurelink.net%252F%26a%3DSecureLink&a=SecureLink), einer der renommiertesten Anbieter vonSicherheitsdiensten in Europa, haben heute eine strategischePartnerschaft angekündigt, um SecureLinks Sicherheitsportfolio fürGeschäftskunden zu erweitern. Für Kunden im VK, in den nordischenLändern, Benelux und der DACH-Region bringt SecureLink einen neuenService auf Basis der Cybereason-Plattform heraus: SecureDetectEndpoint.Das Gemeinschaftsprojekt richtet sich an Geschäftskunden, dieerkannt haben, dass die bestehenden Mechanismen für Cyber-Sicherheitnicht ausreichen, und ihre Sicherheit durch eine robustere24x7-Lösung verbessern wollen."Vor dem Hintergrund der vernetzten Welt und voranschreitendenDigitalisierung begrüßen wir die Partnerschaft mit Cybereason. Wirwerden einen Next-Generation-Dienst bereitstellen, den unseregemeinsamen Kunden selbst oder über unseren MDR-Service verwaltenkönnen. Wir haben rund um die Welt Cyber Defense Center etabliert. Inenger Zusammenarbeit mit Cybereason wollen wir mit dem SecureDetectEndpoint-Service die entferntesten Ecken der Welt erreichen. Wirfreuen uns darüber, dass die ersten Kunden unseren Service bereitsgebucht haben", sagte Anders Stenwall, Vice President of GroupService Delivery, SecureLink.Kunden können den neuen Service schnell bereitstellen und dieTechnologie entweder selbst verwalten oder als MDR-Service vonSecureLink buchen. Wenn Cybereason über Endpunkte, Server undMobilgeräte hinweg bereitgestellt ist, profitieren die Kunden vonüberragender Visibilität, verbesserten Erkennungsraten und derFähigkeit, viel schneller Abhilfemaßnahmen einzuleiten.Der SecureDetect Endpoint-Service ist die perfekte Lösung fürUnternehmen, die Echtzeit-Mechanismen zur Erkennung und Reaktionbenötigen. Der Service ist darauf ausgelegt, die steigende Nachfrageund den wachsenden Marktanteil von SecureLink durch eine neueSaaS-gestützte Cyber-Sicherheitsplattform zu erfüllen. Die Kundenprofitieren von einer holistischen Managed-Lösung, die speziell aufihre Bedürfnisse zugeschnitten ist."Cybereason ist begeistert über die Kooperation mit SecureLink.Wenn der SecureDetect Endpoint-Service über Server, Arbeitsstationenund Mobilgeräte hinweg bereitgestellt ist, profitieren die Kunden vonüberragender Visibilität, verbesserten Erkennungsraten und derFähigkeit, viel schneller Abhilfemaßnahmen einzuleiten, um aufraffinierte Bedrohungen quer durch das IT-Netzwerk zu reagieren",sagte Ghazal Asif, Senior Vice President of Worldwide Channels,Cybereason.Informationen zu SecureLinkSecureLink ist Europas führendes, prämiertesCybersecurity-Unternehmen. Wir sind seit 2003 aktiv und bereits überdie Grenzen des Kontinents hinweg expandiert. Von unseren 15Niederlassungen in acht Ländern bauen wir eine sichere, vernetzteWelt. Mehr als 700 Fachleute und Vordenker geben ihr Bestes, um mehrals 1.300 Kunden konkurrenzlos hochwertige Informationssicherheit zuliefern. Unsere Prozesse sind bewährt und zertifiziert, wir habeneinen Größenvorteil, kombiniert mit unserer einzigartigen Präsenz vorOrt. Wir sind stolz auf unsere Werte: Es ist leicht, mit unsGeschäfte zu machen, wir schätzen unsere Unabhängigkeit und wirsprechen Ihre Sprache. Weitere Informationen finden Sieunterwww.securelink.net.Informationen zu CybereasonCybereason, Entwickler der führenden Plattform für Cyberabwehr,bietet Unternehmen wirksamen Schutz vor Cyberangriffen durch einenvöllig neuen Ansatz für Cyber-Sicherheit. Cybereason bietetPrävention, Erkennung und Abwehr für Endpunkte sowie aktiveÜberwachungsdienste. Die Lösung bietet mehrschichtigeEndpunkt-Prävention mittels signatur- und signaturloser Methoden, umbekannte und unbekannten Bedrohungen zu verhindern. Dies wird ergänztdurch Verhaltens- und Täuschungsmanöver, um Angriffe durch Ransomwareund dateilose Attacken abzuwehren. Cybereason ist ein privatgeführtes Unternehmen. Die Firmenzentrale befindet sich in Boston mitZweigstellen in London, Sydney, Tel Aviv, Tokio, Asien-Pazifik undKontinentaleuropa.Weitere Informationen: https://www.cybereason.com/