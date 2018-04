Mainz (ots) -Der jüngste Datenskandal bei Facebook hat die Diskussion um dieCyber-Sicherheit erneut befeuert. Am Mittwoch, 2. Mai 2018, demEröffnungstag der digitalen Gesellschaftskonferenz "re:publica 2018",setzt ZDFinfo einen Schwerpunkt mit sechs Dokus über Netz-Geschäftemit der Angst, den Grundrechten und der Privatsphäre. Los geht es um20.15 Uhr mit der Erstausstrahlung der Doku "Cybercrime - DasGeschäft mit der Angst". Sie geht der Frage nach, wie verwundbar diedigitalen Netze ihre Nutzer machen.Anfang März machte die Meldung von einem kontrolliertenHackerangriff auf das deutsche Regierungsnetz die Runde - undsogleich rückte die Frage nach der Cybersicherheit ins Zentrum deröffentlichen Diskussion. Denn schon lange warnen Experten vor einerZunahme im Bereich der Cyberkriminalität: Hackerangriffe häufen sichund gewinnen an Dramatik. Filmautor Andreas G. Wagner hat sich in dasReich der Cyberkriminalität begeben, um herauszufinden, ob die Angstvor digitalen Angriffen berechtigt ist oder ob hier vor allem einWirtschaftsbereich entsteht, der sich mit dem Aufbau vermeintlicherSchutzmechanismen eine goldene Nase verdient.Wagner sprach für die "Cybercrime"-Doku unter anderen mit MustafaAl-Bassam, dem Gründer des Hacker-Kollektivs LulzSec. In Niederbayerntraf der Filmemacher den ehemaligen Drogendealer Sascha Flamm, derunter dem Pseudonym "Pfandleiher" über die Darknet-Plattform "SilkRoad" weltweit mit Drogen dealte. Zudem gibt die Doku Einblicke indie Ermittlungen der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- undComputerkriminalität in Gießen: Als Sondereinheit derGeneralstaatsanwaltschaft Frankfurt gehen sie als schnelleEingreiftruppe auf die Jagd nach Cyberkriminellen.Im Anschluss an die Erstausstrahlung von "Cybercrime - DasGeschäft mit der Angst" setzt ZDFinfo seinen Themenschwerpunkt mitfolgenden Dokumentationen fort:21.00 Uhr: "Mythos Darknet - Verbrechen, Überwachung, Freiheit"21.45 Uhr: "Kriminelle Karrieren: Mark Karpelès - DerBitcoin-Fälscher"22.30 Uhr: "Kriminelle Karrieren: Kim Dotcom - König derRaubkopierer"23.15 Uhr: "Datenkrake Facebook - Das Milliardengeschäft mit derPrivatsphäre"0.00 Uhr: "Die Scheinwelt von Facebook & Co. - Das Geschäft mitgekauften Likes"Die neue Dokumentation "Cybercrime - Das Geschäft mit der Angst"ist erneut am Mittwoch, 9. Mai 2018, 1.15 Uhr, und am Freitag, 8.Juni 2018, 9.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/cybercrime-und-mehr/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpresse;http://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 7016100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/cybercrimePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell