Cyberbit realisiert erstes gemeinsames Cyberdefense-Training für deutsche und israelische Finanzinstitute

Raanana, Israel and Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) -Cybersecurity-Teams aus beiden Ländern arbeiteten zusammen, umsich fortzubilden und ihr Know-how und ihre Erfahrungen auszutauschenCyberbit Ltd (https://www.cyberbit.com/)., ein weltweit führenderAnbieter von Cybersecurity-Simulations- und IT/OT Detection &Response-Plattformen, und die Finanz Informatik GmbH & Co. KG(https://www.f-i.de/) ("FI"), der zentrale IT-Dienstleister derSparkassen-Finanzgruppe, haben ihr erstes gemeinsamesCybersecurity-Training in der Cyberbit-Zentrale in Raanana, Israel,absolviert. Experten für Cybersicherheit aller Ebenen undBerufsgruppen von führenden deutschen und israelischen Banken,führten eine fünftägige Übung durch, bei der sie die Abwehr einerVielzahl der gefährlichsten Cyberangriffe übten, die Finanzinstituteheutzutage bedrohen. Die Teams kamen in Israel zusammen, um auf derTrainings- und Simulationsplattform Cyberbit Range zu trainieren.Diese kann verschiedene Netzwerkumgebungen simulieren und ermöglichtes den Teams, verschiedene Arten von modernen mehrstufigenCyberangriffen realitätsgetreu zu erleben und die Ereignisse sowohloperativ als auch technisch von Anfang bis Ende zu managen. Sokonnten Simulationen verschiedener Angriffsvektoren durchgeführtwerden, die gegenwärtig weltweit auf die Finanzinstitute abzielen."Die FI ist immer bestrebt, den Cyberkriminellen weit voraus zusein", sagte Lutz Bleyer, Chief Information Security Officer derFinanz Informatik. "Ich habe dieses gemeinsame Training angestoßen,um unserem Team die Möglichkeit zu geben, mit den ausgezeichnetenExperten für Informationssicherheit in Israel zusammenzuarbeiten undin einem realitätsnahen Rahmen voneinander zu lernen.""Die Teams waren sehr beeindruckt von den technischenMöglichkeiten auf beiden Seiten", erklärt Yochai Corem, VP EMEA,Cyberbit. "Simulationstraining ist ein Muss für jedeFinanzorganisation, die ihre Teams auf dem Laufenden halten will. Wirfreuen uns auf weitere gemeinsame Trainings mit Cybersecurity-Teamsführender europäischer Banken."Das gemeinsame Training wurde mit Unterstützung derWirtschaftsabteilung der israelischen Botschaft in Berlin ermöglicht.Über CyberbitCyberbit schützt weltweit die sehr gefährdeten Unternehmen undderen Infrastrukturen vor den modernen Gefahren von heute. Cyberbitspraxiserprobte Cybersecurity-Lösungen erkennen, analysieren undreagieren auf die modernsten, komplexesten und gezieltestenBedrohungen in IT- und OT-(Operational Technology)-Netzwerken.Cyberbit beschäftigt ein breit aufgestelltes Team aus demöffentlichen und privaten Sektor, darunter Forscher, Mathematiker,ehemalige CISOs und SOC-Manager. Cyberbit ist eineTochtergesellschaft der Elbit Systems Ltd. (NASDAQ: ESLT und TASE:ESLT) mit Niederlassungen in Texas, Singapur, München und Israelsowie weltweiter Präsenz. Weitere Informationen darüber, wie Cyberbitden Schutz vor heutigen signaturlosen Bedrohungen maximiert, findenSie unter: https://www.cyberbit.com.Über Cyberbit Range - Die weltweit führende Cyber-Range CyberbitRange ist eine Trainings- und Simulationsplattform, die esUnternehmen ermöglicht, hyperrealistische Trainingszentreneinzurichten und zu managen, die nachweislich die Leistung vonIT-Sicherheitsteams steigern. Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.cyberbit.com/solutions/cyber-range/Über Finanz InformatikDie Finanz Informatik (FI) mit Sitz in Frankfurt am Main ist derIT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe und einer der größteneuropäischen IT-Dienstleister für das Bankwesen. Zu ihren Kundengehören 386 Sparkassen, sechs Landesbanken, die DekaBank, achtLandesbausparkassen, öffentliche Versicherer sowie weitereUnternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und der Finanzbranche.Die Finanz Informatik bietet kompletten IT-Service - vonAnwendungsentwicklung über Infrastruktur- und Rechenzentrumsbetriebbis hin zu Beratung, Schulung und Support. Mit OSPlus stellt dasUnternehmen heute eines der führenden Gesamtbankensysteme für dendeutschen Markt. Tochterunternehmen wie die Finanz InformatikTechnologie Service, die Finanz Informatik Solutions Plus, die inasysund nicht zuletzt die Star Finanz ergänzen mit ihrenLeistungsangeboten das IT-Portfolio der Finanz Informatik.Die Finanz Informatik übernimmt den Service für 119 MillionenKonten; auf den Rechnern und Systemen werden jährlich 114 Milliardentechnische Transaktionen durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigt3.380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Umsatzerlöse betrugenzusammen mit den Tochtergesellschaften rund zwei Milliarden Euro.Pressekontakt:bei Cyberbit:Sharon RosenmanVP Marketing, CyberbitTel.: 972-54-4211804sharon.rosenman@cyberbit.comDana Tal-NoymanManager Corporate Communications & DigitalTel.: 972-54-9998809dana.noyman@elbitsystems.comPressekontakt:Florian SchleicherPressesprecherTel.: 49-69-74329-36710florian.schleicher@f-i.de