Cyberabwehr setzt auf Künstliche Intelligenz (FOTO)

Berlin (ots) -- Rund die Hälfte der Unternehmen in Deutschland und weltweit sindmit dem Erkennen und Verhindern von Cyberangriffen überfordert- Fast drei Viertel der Unternehmen weltweit (73 Prozent) testenAnwendungsfälle für KI in der Cybersicherheit- Zwei von drei Unternehmen planen den Einsatz von KI zur Stärkungihrer Cybersicherheit bis zum Jahr 2020Unternehmen erhöhen ihre Investitionen in KI-Systeme zum Schutzvor der nächsten Generation von Cyberangriffen. Zu diesem Ergebniskommt eine neue Studie des Capgemini Research Institute. Rund zweiDrittel der Unternehmen glauben, ohne KI nicht in der Lage zu sein,auf kritische Bedrohungen zu reagieren. Durch die Fortschritte inCloud-, Internet-of-Things- (IoT-), 5G- undDialogschnittstellen-Technologien erhöht sich die Anzahl derEndgeräte, Netzwerke und Benutzeroberflächen - und somit die Anzahlder potenziellen Einfallstore für Angreifer.Die Studie Reinventing Cybersecurity with Artificial Intelligence:The new Frontier in Digital Security befragte 850 Führungskräfte ausden Bereichen IT-Informationssicherheit, Cybersicherheit undIT-Betrieb in zehn Ländern - 12 Prozent davon in Deutschland. DieBefragten sind in Großunternehmen aus sieben Branchen tätig. Zudemwurden vertiefende Interviews mit Branchenexperten,Cybersicherheits-Start-ups und Wissenschaftlern geführt.KI-gestützte Cybersicherheit unverzichtbar56 Prozent der Führungskräfte weltweit sowie 46 Prozent inDeutschland sagten, dass ihre Cybersicherheitsanalysten überfordertsind von der Vielzahl der Datenpunkte, die sie überwachen müssen, umVerletzungen zu erkennen oder zu verhindern. Darüber hinaus hat sichdie Art der Cyberrisiken, die ein sofortiges Eingreifen erfordernoder von Cyberanalysten nicht schnell genug behoben werden können,deutlich erhöht. Dazu zählen:- Cyberangriffe auf zeitkritische Anwendungen. International gaben42 Prozent an, dass sie gestiegen sind - und zwardurchschnittlich um 16 Prozent- automatisierte Angriffe, die in einem derart hohen Tempomutieren, dass sie durch traditionelle Reaktionssysteme nichtneutralisiert werden können. Laut 43 Prozent der Befragten hatderen Häufigkeit um durchschnittlich 15 Prozent zugenommenAngesichts dieser neuen Bedrohungen ist eine klare Mehrheit derUnternehmen (69 Prozent international, 62 Prozent in Deutschland) derAnsicht, ohne den Einsatz von KI nicht auf kritische Cyberangriffereagieren zu können. Bereits um solche Bedrohungen identifizieren zukönnen, benötigen 61 Prozent weltweit sowie 51 Prozent der deutschenUnternehmen nach eigener Aussage KI.Führungskräfte erhöhen KI-Investitionen für mehr CybersicherheitInternational ist eine klare Mehrheit der Führungskräfte derAuffassung, dass KI für die Zukunft der Cybersicherheit vongrundlegender Bedeutung ist:- Weltweit gaben 64 Prozent der Befragten an, durch KI die Kostenfür die Erkennung von Verletzungen und die Reaktion senken zukönnen - und zwar um durchschnittlich 12 Prozent. In Deutschlanddagegen haben nur 49 Prozent der Befragten eine Kostensenkungverzeichnet- 74 Prozent der Führungskräfte weltweit gaben an, dass durch KIeine kürzere Reaktionszeit möglich wird: Die nötige Zeit umBedrohungen zu erkennen, Verstöße zu beheben und Patches zuimplementieren, konnte um durchschnittlich 12 Prozent reduziertwerden. In Deutschland haben 63 Prozent der Führungskräfte eineverkürzte Reaktionszeit registriert- 69 Prozent weltweit, in Deutschland 56 Prozent beobachten zudem,dass KI die Genauigkeit bei der Erkennung von Verstößenverbessert- 60 Prozent international sowie 57 der Befragten in Deutschlandgaben an, dass KI die Effizienz der Cybersicherheitsanalystenerhöht, indem sie die Zeit, die sie mit der Analyse vonFehlalarmen verbringen, verkürzt und ihre ProduktivitätverbessertIm Einklang damit werden für das Geschäftsjahr 2020 internationalbei so gut wie jedem zweiten Unternehmen (48 Prozent) die Budgets fürKI in der Cybersicherheit um fast ein Drittel (29 Prozent) steigen.Was die Bereitstellung betrifft, so testen 73 Prozent Anwendungsfällefür KI in diesem Bereich. Nur jedes fünfte Unternehmen nutzte KI dazuvor 2019, doch die Einführung wird weiterhin rasant ansteigen: Fastzwei von drei (63 Prozent) Unternehmen planen, KI bis 2020einzusetzen, um ihre Verteidigung zu stärken."KI bietet enorme Chancen für die Cybersicherheit", sagt OliverScherer, CISO von Europas führenden Elektrofachmärkten, derHandelsgruppe Media-Saturn. "Denn von der Erkennung, manuellenReaktion und Behebung gelangen Sie zu einer automatisierten Behebung.Das möchten Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahrenerreichen."Erhebliche Hindernisse für KI-Einführung im großen MaßstabDie größte Herausforderung bei der Implementierung von KI fürCybersicherheit ist das mangelnde Verständnis dafür, wieAnwendungsfälle vom Proof of Concept bis zur flächendeckendenUmsetzung skaliert werden können. 69 Prozent der Befragten gaben zu,dass sie in diesem Bereich zu kämpfen hatten."Cyberangriffe haben eine neue Komplexität und Geschwindigkeiterreicht - und diese Bedrohung wächst weiter. Immerhin sind sich diemeisten Unternehmen bewusst, dass Cybersicherheitsanalysten vieleAngriffe nur noch mit Hilfe von KI zuverlässig abwehren können", sagtDr. Paul Lokuciejewski, Leiter Cybersicherheit bei Capgemini Invent."Damit KI ihr volles Potenzial in der Cybersicherheit entfalten kann,brauchen die Unternehmen eine mit der Cyberstrategie klar abgestimmteRoadmap, um eine effiziente Implementierung sicherzustellen. Wichtigist auch, sich auf die wesentlichen Anwendungsfälle zu fokussieren,die skalierbar sind und den höchsten Return on Investment generieren.Auf diesem Weg können Unternehmen nicht nur Kosten sparen, sondernauch die Wahrscheinlichkeit gravierender Sicherheitsvorfällereduzieren."Die Studie steht hier zum Download bereit:www.capgemini.com/de-de/news/ai-in-cybersecurity/Methodik der Studie Im Rahmen dieser Studie wurden 850Führungskräfte auf gehobener und höchster Ebene von Unternehmen miteinem Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde US-Doller befragt.Sie sind verteilt auf sieben Branchen: Konsumgüter, Einzelhandel,Banken, Versicherungen, Automobil, Versorgungsunternehmen undTelekommunikation. Ein Fünftel der Führungskräfte sind CIOs und jederZehnte ist CISO in seinem Unternehmen. Die Führungskräfte gehören zuUnternehmen mit Hauptsitz in Frankreich, Deutschland, Großbritannienund den USA - zu jeweilis 12 Prozent - sowie in Australien, denNiederlanden, Indien, Italien, Spanien und Schweden. Capgemini führteauch Interviews mit führenden Köpfen der Branche sowieWissenschaftlern, um den aktuellen Status und die Auswirkungen von KIauf die Cybersicherheit zu untersuchen.Über Capgemini Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbietervon Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rundum Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 JahrenErfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilftCapgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfürsteht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklungbis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugtdavon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschenentsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit über200.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern, das 2018 einen Umsatzvon 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count.Über das Capgemini Research Institute Das Capgemini ResearchInstitute ist Capgeminis hauseigener Think-Tank in digitalenAngelegenheiten. Das Institut veröffentlicht Forschungsarbeiten überden Einfluss digitaler Technologien auf große Unternehmen. Das Teamgreift dabei auf das weltweite Netzwerk von Capgemini-Experten zurückund arbeitet eng mit akademischen und technologischen Partnernzusammen. Das Institut hat Forschungszentren in Großbritannien,Indien und den USA. Mehr unter www.capgemini.com/researchinstitutePressekontakt:Capgemini:Kora Alice LejkoTel.: +49 151 4025-1298E-Mail: kora-alice.lejko@capgemini.comOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell