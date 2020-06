Cyber.bet im Team mit der Esports Integrity Commission

Willemstad, Curaçao (ots/PRNewswire) - Der lizenzierte Online-Buchmacher Cyber.Bet (https://cyber.bet/) trat der Esports Integrity Commission als Partner im Kampf gegen Korruption bei.ESIC ist eine Organisation, die 2016 gegründet wurde, um alle Formen von Regelverstößen im E-Sport, einschließlich Spielmanipulation und Doping, zu verhindern, zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen. Sie vereint Turnierveranstalter, Buchmacher, nationale Verbände und Regierungsbehörden."Der Beitritt zur Esports Integrity Commission ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung des E-Sports. Für uns ist dies nicht nur eine Ehre, sondern auch eine sehr wichtige Zusammenarbeit", so Cyber.Bet in ihrer offiziellen Erklärung."Da wir nicht nur ein Buchmacher sind, sondern Teil der großen Gaming-Community und auch Turnierveranstalter, sind wir sehr daran interessiert, bei unseren Veranstaltungen und in der gesamten Branche Match Fixing und andere unerwünschte Umstände zu vermeiden."Cyber.bet ist ein lizenzierter Online-Buchmacher, der 2019 gegründet wurde und Wetten auf Sportereignisse, Fußball und wichtige E-Sportarten wie Dota 2, CS:GO und League of Legends anbietet.Die Organisation ist auch dafür bekannt, verschiedene Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt zu fördern und Dota 2- und CS:GO-Turniere namens Cyber.Bet Cup (https://cyberbetcup.com/) zu organisieren. Bei diesen Veranstaltungen wirken hochklassige Teams mit wie OG.Seed, Heretics, Movistar Riders, NAVI Junior, Geek Fam, HellRaisers, LGD.Int, T1 und weltweit bekannte Sportler wie Fabien "kioShiMa" Fiey, Lucas "Steel" Lopes, Lee "Forev" Sang-don, Zakari "Zfreek" Freedman und andere.Informationen zu ESICDie Esports Integrity Commission ist eine gemeinnützige eSports-Organisation, die 2015 von den wichtigsten Interessenvertretern des Sports gegründet wurde, um sich mit Fragen von gemeinsamem Interesse zu befassen - insbesondere mit der Bedrohung, die Spielmanipulation und Wettbetrug und andere Integritätsprobleme für den Sport darstellen.Informationen zu Cyber.BetCyber.Bet ist ein lizenzierter Online-Buchmacher, der 2019 gegründet wurde und Sport- und Fußballwetten anbietet. Cyber.Bet bietet nicht nur Sportwetten an, sondern organisiert auch Online-Gaming-Veranstaltungen und investiert in die schnell wachsende E-Sport-Industrie.Pressekontakt:Vitaly Kamenskyvitaly.kamensky@snowball.devWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145645/4633230OTS: Cyber.BetOriginal-Content von: Cyber.Bet, übermittelt durch news aktuell