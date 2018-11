Cyber Week und Black Friday: Zehn Fakten zur Rabattwoche des Jahres (FOTO)

Berlin (ots) -Jetzt sind es keine zwei Wochen mehr, dann ist es soweit: AmMontag, den 19. November, beginnt die Woche der Rabatte. Erst senkeneinige Händler ihre Preise. Ab dem Black Friday (23. November)steigen dann Hunderte Online-Shops und zahlreiche klassische Händlerin die Rabattschlacht ein. Bis zum Cyber Monday (26. November) werbenHändler mit Rabatten von bis zu 90 Prozent und setzen an nur einemWochenende über 1,7 Milliarden Euro um.* Doch was ist eigentlich dieCyber Week? Woher kommt der Black Friday? Wie und wie viel könnenVerbraucher wirklich sparen? Das Verbraucherforum mydealz.de liefertAntworten auf oft gestellte Fragen.1. Was ist die Cyber Week?Die Cyber Week ist eine dezentrale Verkaufsveranstaltung, diejedes Jahr in der letzten Novemberwoche stattfindet. Sie entstand ausdem Black Friday, einer ursprünglich amerikanischen Rabattaktion. AmFreitag nach dem amerikanischen Erntedankfest "Thanksgiving" lockenHändler Konsumenten dort seit 1961 regelmäßig mit Rabatten in dieInnenstädte. 2003 schufen Online-Händler in den USA mit dem CyberMonday ein Gegen-Event. In Deutschland laden Händler seit 2007 zumBlack Friday und seit 2009 zum Cyber Monday. Im Laufe der Zeit habeneinige Händler wie Amazon und Saturn und Akteure wie Payback ihreRabattaktionen auf eine ganze Woche ausgedehnt - die so genannteCyber Week.2. Wann findet die Cyber Week dieses Jahr statt?Die Cyber Week beginnt dieses Jahr am 19. November und dauert biszum 26. November. Ihr Höhepunkt bildet das Cyber Weekend, also dieZeit vom Black Friday am 23. November bis zum Cyber Monday am 26.November.3. Was genau hat es mit dem Black Friday auf sich?Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA, vermutlich ausPhiladelphia. Der Legende nach, lockten lokale Händler hier 1961 soviele Fußgänger mit Rabatten in die Innenstadt, dass die Polizei dieMenge nur noch als "schwarze Masse" wahrnahm. Anderen Theorienzufolge, steht der Name "Black Friday" für die schwarzen Hände, dieHändler an diesem Tag vom Geldzählen bekommen oder schlicht für dieschwarzen Zahlen, die sie an diesem Tag erstmals imWeihnachtsgeschäft schreiben. Was letztlich stimmt, ist unklar.4. Seit wann gibt es den Black Friday in Deutschland?In Deutschland feiert der Black Friday dieses Jahr seinen zwölftenGeburtstag. Apple "importierte" den Black Friday 2007 nachDeutschland, um den Verkauf des iPods mit Rabatten anzukurbeln. DenCyber Monday entdeckten deutsche Händler 2009 für sich und begehenihn dieses Jahr bereits zum zehnten Mal. Beide Rabattaktionen findendezentral statt und bilden inzwischen die umsatzstärkste Zeit imWeihnachtsgeschäft. Dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge,haben Händler letztes Jahr in den vier Tagen vom Black Friday bis zumCyber Monday 1,7 Milliarden Euro umgesetzt.5. Wie viel können Verbraucher sparen?Manche Händler werben in der Cyber Week mit Rabatten von "bis zu90 Prozent". Verbraucherschützer warnen jedoch jedes Jahr aufs Neue,sich hiervon nicht täuschen zu lassen. Tatsächlich fällt dieErsparnis selbst am Black Friday deutlich geringer aus. DasVerbraucherforum mydealz.de hat 22.500 Angebote der letzten fünfJahre analysiert und stellt fest: Statt "bis zu 90 Prozent" könnenVerbraucher im Mittel "nur" 39,6 Prozent sparen. Der Grund für denUnterschied? Manche Händler geben die Differenz zur UnverbindlichenPreisempfehlung (UVP) an. Der tatsächliche Marktpreis ist aber fastimmer deutlich niedriger.6. Welche Produkte sind in der Cyber Week und am Black Fridaybesonders preiswert?Beim Kauf von Software (69,7 Prozent) und bei der Buchung vonReisen (43,3 Prozent) konnten Verbraucher in den letzten Jahren ammeisten sparen. Ähnlich günstig waren Lebensmittel (42,7 Prozent),Filme, Musik und Spiele (40,8 Prozent) sowie Möbel und Dekoartikel(39,4 Prozent) am Black Friday. Wer Parfüm und Kosmetika (37,1Prozent), Mode (35,5 Prozent) oder Sportartikel (31,5 Prozent) kaufenmöchte, muss sich indes mit relativ wenig Rabatt begnügen. Dengeringsten Preisnachlass räumten Händler in den letzten Jahren -wenig überraschend - auf Spielzeug (28,6 Prozent) undElektronikartikel (27,4 Prozent) ein. Weihnachten steht schließlichvor der Tür und Spielzeug sowie Elektronik sind traditionell dieBestseller.7. Wo finden Verbraucher die besten Angebote?In den ersten vier Tagen der Cyber Week senken nur wenige Händlerwie Amazon, Media Markt oder Saturn ihre Preise. Vom Donnerstagabendbis hin zum Cyber Monday können Verbraucher dann aber bei zahlreichenOnline-Shops und in vielen Städten auch im lokalen Handel sparen.Weil weder die Cyber Week noch der Black Friday einen Veranstalterhaben, sondern dezentral stattfinden, ist das Angebot fastunüberschaubar groß. Orientierung bieten Plattformen wie dasVerbraucherforum mydealz.de, Themenportale wie black-friday.de unddiverse Onlinemedien.8. Was sollten Verbraucher in der Cyber Week beachten?In der Cyber Week und speziell am Black Friday und Cyber Mondaygreifen viele Händler tief in die "Marketingtrickkiste". Verbrauchernversprechen sie viel: Niedrige Preise, hohe Rabatte, einzigartigeAngebote - und das alles natürlich "nur für begrenzte Zeit" oder"solange der Vorrat" reicht. Um dem psychologischen Druck zu trotzen,sollten Verbraucher vor allem eins tun: Kühlen Kopf bewahren.Besonders skeptisch sollten sie bei ihnen unbekannten Händlern sein.Um nicht in die Marketingfalle zu tappen, sollten Verbraucher vor demKauf zudem die Preise vergleichen und Angaben zu Lieferkosten undLieferzeit checken.9. Was sollten Verbraucher tun, wenn das vermeintliche Schnäppcheneine Mogelpackung ist?Wer trotz aller Vorsicht doch in die Marketingfalle getappt ist,muss nicht verzweifeln. Viele klassische Händler räumen einUmtauschrecht ein, auch wenn sie hierzu nicht verpflichtet sind.Anders sieht dies beim Online-Kauf aus: Verbraucher können denOnline-Kauf ohne Angabe von Gründen bis zu 14 Tage nach Erhalt derAuftragsbestätigung widerrufen. Der Händler ist verpflichtet, ihnenden vollen Kaufbetrag zu erstatten. Haben sie die Ware bereitserhalten, müssen sie die Kosten für den Rückversand abergegebenenfalls selber tragen. Details hierzu finden sich in derWiderrufsbelehrung des jeweiligen Online-Shops.10. Können Verbraucher auch nach der Cyber Week noch günstigeinkaufen?Wer in der Cyber Week partout nicht das für ihn passende Angebotefindet, sollte nicht verzweifeln: Die Zeit um den Black Friday undCyber Monday ist vielleicht die bekannteste, aber nicht die einzigeRabattaktion vor Weihnachten. Auch in der Adventszeit senken vieleHändler ihre Preise. 