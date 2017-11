Cyber-Week-Wochenende: Bis zu 50 Prozent auf Top-Marken bei eBay

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Dreilinden / Berlin (ots) - Vom 24. bis 27. November bis zu 50Prozent auf Top-Marken wie Apple, Samsung, Sony und Adidas bei eBayunter https://www.ebay.de/rpp/black-friday-sales sparen / eBayPlus-Mitglieder sparen zusätzlich mit einem 20-Euro-Gutschein / DieBekanntheit der Cyber Week nimmt zu, wie eine aktuelleStatista-Umfrage zeigtAb heute und bis einschließlich Cyber Monday am 27. Novemberbietet eBay unter https://www.ebay.de/rpp/black-friday-sales diebesten Deals des Jahres und läutet damit die vorweihnachtliche Saisonein: Täglich gibt es neue Top-Angebote und Aktionen mit bis zu 50Prozent auf Top-Marken wie Apple, Samsung, Sony und Adidas.Weniger Black. Mehr Friday.Smartphones, Spielkonsolen oder Werkzeug mit bis zu 50 ProzentRabatt - unter 5.000 Artikeln findet jeder seine persönlichenTop-Deals mit Tiefpreisgarantie. eBay Plus-Mitglieder erhaltenzusätzlich einen 20-Euro-Gutschein bei einem Mindestbestellwert von50 Euro.Unter den täglich wechselnden Angeboten sind z. B.:- HDD externe Festplatte Memory Center 4 TB, 3,5 Zoll, USB 3,0 inder Farbe Schwarz, von INTENSO, mit eBay Plus-Rabatt nur 79,90Euro- kabelloser Staubsauger Slim V6 Flexi von Dyson Digital, mit eBayPlus-Rabatt nur 229,00 Euro- iPhone SE 32 GB von Apple, mit eBay Plus-Rabatt nur 283,00 Euro- Android Smartphone G6, 32 GB, von LG, mit eBay Plus-Rabatt nur369,90 Euro- PlayStation VR Starter Pack von Sony, mit eBay Plus-Rabatt nur279,90 Euro- DUPLO Winterspaß mit Weihnachtsmann von LEGO, mit eBayPlus-Rabatt nur 19,99 EuroAlle Angebote sind gueltig, solange der Vorrat reicht.Tiefpreisgarantie verspricht die besten PreiseWie immer gilt auch bei diesen Angeboten die eBayTiefpreisgarantie. Damit garantiert eBay, dass der Preis eines WOW!Angebots mindestens ebenso guenstig ist wie bei einer Reihe großerWettbewerber wie zum Beispiel amazon.de, otto.de oder zalando.de.Sollte dies einmal nicht der Fall sein, passt eBay den Preis deseigenen Angebots dem des Wettbewerbsangebots an. Findet ein Käuferhier ein Angebot, das bei einem definierten Wettbewerber nochguenstiger ist, wird es von eBay geprueft. Anschließend passt eBayden Preis an, stellt einen Gutschein über die Preisdifferenz aus undder Artikel kann zum guenstigsten Preis gekauft werden. Alle Detailszur Preisgarantie gibt es unterhttps://pages.ebay.de/wow-tiefpreisgarantie/.Bekanntheit der Cyber Week nimmt zuDie Rabatt-Tage kurz vor Weihnachten werden immer beliebter. Daszeigt eine aktuelle eBay Umfrage unter 1.500 Online-Käufern zumEinkaufsverhalten während der Cyber Week, durchgeführt von Statista.- Das Budget: Mehr als jeder zweite Cyber-Week-Konsument (57Prozent) plant in diesem Jahr zwischen 100 und 500 Euro währendder Cyber Week auszugeben - 36 Prozent zwischen 100 und 250 Euround 21 Prozent zwischen 250 und 500 Euro.- Die Kategorie: Die beliebteste Produktkategorie der Cyber Weekist Unterhaltungselektronik. Mehr als jeder zweiteCyber-Week-Shopper (55 Prozent) plantUnterhaltungselektronik-Artikel zu kaufen - unter den Männernsogar 65 Prozent. Die beliebteste Produktkategorie bei denFrauen (56 Prozent) ist hingegen Fashion.- Für mich von mir: Die Mehrheit der Online-Shopper beschenkt sichwährend der Cyber Week selbst, vor allem in der KategorieUnterhaltungselektronik. 66 Prozent der Männer kaufenSpielkonsole, Smartphone und Co. für sich selbst ein. Kosmetikund Parfüm kaufen 59 Prozent der Frauen für sich.- Weihnachts-Shopping: Knapp jeder dritte Cyber-Week-Konsument (29Prozent) kauft alle oder einen Großteil seinerWeihnachtseinkäufe während der Cyber Week.Über eBay PluseBay Plus ist der Premium-Service für Käufer, der Einkaufen beieBay noch einfacher und sorgloser macht. Für 19,90 Euro im Jahr istfür Kunden der Premium-Versand aller eBay Plus-Artikel kostenfrei.Gefällt etwas nicht, können die bestellten Artikel innerhalb einesMonats kostenlos zurueckgesendet werden. Zudem profitieren eBayPlus-Kunden von Aktionsangeboten und Rabatten. Unter einergebührenfreien Telefonnummer können sich Kunden außerdem an einenspeziellen Premium-Kundenservice wenden.Das Video- und Bildmaterial und die Pressemitteilung können Siehier downloaden: http://bit.ly/2hZA7mVAlle Infos sowie diese Meldung finden Sie auch im eBayPressecenter unter http://bit.ly/2A1OsWT.Über eBay:eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global fuehrendes Unternehmen imBereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay,StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer undVerkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce'wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde1995 in San Jose, Kalifornien, gegruendet und ist heute einer derweltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot voneiner einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf demeBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt.Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörendenMarken sind zu finden unter www.ebayinc.com.Pressekontakt:Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | UnternehmenskommunikationAlbert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc DreilindenTel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.deAuf unserer Website: presse.ebay.deJessica Steffenhagen | achtung! GmbH | Senior Account ManagerStraßenbahnring 3, 20251 HamburgTel: +49 (0)40. 450210. 695 | E-Mail: jessica.steffenhagen@achtung.deOriginal-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell