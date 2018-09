Cyber-Versicherungen: ConceptIF kooperiert mit CyberDirekt - Schutz gegen Cyber-Attacken - Digitaler Service für Gewerbekunden - Mit Präventionsangeboten

Hamburg, Berlin (ots) - Die ConceptIF-Gruppe, Anbieter vonoptimierten Deckungskonzepten und eigenen Assekuradeurprodukten imBereich der privaten und gewerblichen Sachversicherung, kooperiert absofort mit CyberDirekt, der ersten digitalen Plattform für dieBeratung, den Vergleich und den Abschluss von Cyber-Versicherungen.Vermittler, die bei ConceptIF angebunden sind, können ihrenGewerbekunden Versicherungsschutz und ein umfangreichesPräventionsangebot gegen Cyber-Attacken über dieTechnologie-Plattform von CyberDirekt anbieten. Das Angebot ist aufden Bedarf von Klein- und mittleren Unternehmen (KMU) ausgerichtetund wird vollständig digital unterstützt.Über die digitale Plattform von CyberDirekt können die Angebotevon derzeit fünf Anbietern, Hiscox, Markel, AIG, HDI und CNA Hardyanhand von 30 Tarifmerkmalen verglichen werden. Die Antragstellungdauert nur wenige Minuten. Dazu muss der Vermittler lediglich dieBranche und den Jahresumsatz seines Gewerbekunden eingeben und in derRegel fünf Risikofragen beantworten lassen. Dieser vereinfachteStandardprozess wird für Betriebe bis zu zehn Mio. Euro Jahresumsatzund einer Versicherungssumme bis zu zwei Mio. Euro angeboten.Makler-Service für das wachsende Cyber-GeschäftDie Partner von ConceptIF können ihre Kunden im Rahmen einesdigital gestützten Beratungsprozesses für das Thema sensibilisierenund anhand von Praxisbeispielen, Schadenszenarien und Leistungsfällenüber die Cyber-Risiken informieren. Die webbasierte Software kannüberall im Kundengespräch eingesetzt werden. ImConceptIF-Maklerportal sind neben einer digitalen Antragsstreckeverschiedene hilfreiche Unterlagen, wie Gesprächsleitfäden,Kundenanschreiben und aktuelle Informationen rund um das ThemaCyber-Sicherheit hinterlegt. Darüber hinaus stellt ConceptIF ihrenVermittler-Partnern auch einen persönlichen Beratungsservice zurVerfügung. Versierte Mitarbeiter aus dem Gewerbeversicherungsteambeantworten die Fragen der Makler."Der Markt für Cyber-Versicherungen bietet extremeWachstumschancen. Makler sind mit unserem digitalen Service bestensauf diese Entwicklung vorbereitet", betont Hanno Pingsmann,Geschäftsführer von CyberDirekt. Jörg Winkler, Vorstand derConceptIF-Gruppe, ergänzt: "Das Umsatzpotenzial vonCyber-Versicherungen wird von Maklern hoch eingeschätzt, von dahersehen wir in der Kooperation mit CyberDirekt eine sehr gute Ergänzungzu unseren bisherigen Angeboten für unsere KMU-Kunden."Zusatz-Angebote für Kunden zum Schutz gegen Cyber-AttackenBei sämtlichen Cyber-Versicherungen ist eine24-Stunden-Notfall-Hotline eingeschlossen, über die die Kunden beieinem Cyber-Angriff schnell und unkompliziert Hilfe bekommen können.Zusätzlich bietet CyberDirekt als einziger Anbieter im MarktPräventionsmaßnahmen an, die für den Versicherungsnehmer kostenlossind. Die Trainings leisten einen aktiven Beitrag zur Risikoreduktionund versetzen den Kunden in die Lage, seine Mitarbeiter überCyber-Risiken aufzuklären. Zudem können Kunden einen innovativenService zum Schutz ihrer persönlichen Daten nutzen. Sollten die aufeiner separaten Plattform optional hinterlegten Kundendaten,beispielsweise die E-Mail-Adresse oder die Kontonummer, im Darknetauftauchen, erhält der Betroffene eine automatische Benachrichtigungin Form eines Alarms. Wer eine Cyberversicherung abgeschlossen hat,bekommt diesen Service bei CyberDirekt kostenlos. CyberDirekt stelltzudem den Vermittlern sehr nützliche Tool für die Kundenberatung zurVerfügung, beispielsweise das Risikoanalysetool. Damit werden dieVermittler in die Lage versetzt, über die Cyber-Risiken systematischzu informieren und auf die Besonderheiten der Firmen zugeschnitten zuberaten.Pressekontakt für ConceptIF:Claudia Kressel,Tel.: 040 - 64 53 83 12, E-Mail: info@kressel-communication.deOriginal-Content von: ConceptIF, übermittelt durch news aktuell