Cyber-Risiken setzen Staat unter Zugzwang - Umfrage unter deutschen Entscheidern für digitale Sicherheit (FOTO)

München (ots) - 75 Prozent fordern Politik bei Cybersicherheit zu stärkeremEingreifen auf +++ 83 Prozent bestätigen, dass gesetzliche Rahmenbedingungenmaßgeblichen Einfluss auf Cybersicherheit haben +++ Gleichzeitig halten 64Prozent staatliche Sanktionen für eine der größten Bedrohungen im Zusammenhangmit Cyber- und Datensicherheit.Drei Viertel der deutschen Entscheider für Cybersicherheit wünschen sich, dassdigitale Sicherheit noch stärker als bislang von den politischen Institutionengeregelt wird. Das ist ein zentrales Ergebnis des Command Control CybersecurityIndex 2020*, für den im Auftrag der Command Control (3. und 4. März 2020 inMünchen) 300 deutsche Entscheider befragt wurden. Passend zu dieser Forderungsind 71 Prozent der Entscheider der Meinung, dass gesetzliche Rahmenbedingungenwie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) es ihrem Unternehmen einfachermachen, Cybersicherheit zu gewährleisten."Die Wirtschaft spricht sich beim Thema Cybersicherheit grundsätzlich für denEingriff des Staats in Form von Gesetzen und Vorgaben aus. Dabei gibt es unterden Entscheidern aber eine Ambivalenz. Denn die Regelungen bieten zwarOrientierung, sind bei Verstößen teilweise aber auch mit empfindlichen Strafenverbunden", kommentiert Katharina Keupp, Projektleiterin der Command Control. Soempfinden 64 Prozent der Befragten staatliche Sanktionen als eine der größtenBedrohungen für ihre Organisation im Zusammenhang mit Cybersicherheit. InUnternehmen, die im Bereich kritischer Infrastrukturen tätig sind, bei derenBeeinträchtigung also mit erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit oderanderen dramatischen Folgen zu rechnen ist, trifft das sogar auf 71 Prozent derBefragten zu. Die Sorge besteht nicht zu Unrecht: Erst kürzlich verhängte derBundesdatenschutzbeauftragte aufgrund von Datenschutzverstößen ein Bußgeld inHöhe von 9,6 Millionen Euro** gegen einen Mobilfunkkonzern.Was Datenschützer sagenWie der Datenschutz in der Praxis konkret umgesetzt wird, beschäftigt denRechtsanwalt Dr. Philipp Räther, der für den DAX-Konzern Allianz SE als GroupChief Data Protection Officer tätig ist: "Wir verarbeiten als eines der weltweitgrößten Finanzdienstleistungsunternehmen mehr als 80 MillionenVerbraucherdaten", erklärt Dr. Räther. "Staatliche Aufsichtsbehörden haben rundum den Globus eindrucksvoll deutlich gemacht, dass Verstöße gegen denDatenschutz kein Kavaliersdelikt sind. Für Unternehmen zählt es heute zu denPflichtaufgaben, verantwortliche Mitarbeiter einzusetzen. Diese Kollegen habendie Aufgabe, die aktuelle Gesetzeslage zu kennen und professionell zuimplementieren. Dabei geht es nicht nur darum, hausintern ein Bewusstsein fürden sensiblen Umgang mit Daten zu schaffen, sondern die Mitarbeiter ganzhandfest zu schulen - beispielsweise im Kundenkontakt. Ziel muss immer sein,eine Vertrauensbasis zu schaffen. Dazu gehört beispielsweise, den Kunden ihreRechte transparent zu machen und den Umgang mit Daten technisch abzusichern."Command Control - Think Tank der ExtraklasseAuf der Command Control tauschen sich am 3. und 4. MärzCybersicherheitsentscheider wie CISOs, CIOs, Geschäftsführer, Risk-Manager undDatenschutzbeauftragte darüber aus, wie Unternehmen am besten mit den aktuellenund zukünftigen Herausforderungen rund um Cybersicherheit umgehen sollten. Unteranderem diskutiert Dr. Räther in einem gemeinsamen Panel mit Dr. Anna Zeiter,Chief Privacy Officer von eBay, und dem Europa-Geschäftsführer der weltweitgrößten Datenschutz-Community IAPP (International Association of PrivacyProfessionals) Paul Jordan, wie Unternehmen sichere Datenschutzprogrammeaufsetzen können. Zudem geben der Landesdatenschutzbeauftragte vonBaden-Württemberg Dr. Stefan Brink und der zertifizierte Datenschützer Dr. CarloPiltz in einer interaktiven Session Tipps für den richtigen Umgang mitDatenschutzverletzungen. Darüber hinaus verwandeln weitere internationaleTop-Speaker wie die Cambridge Analytica-Whistleblowerin Brittany Kaiser, derLeiter Informationssicherheit bei Netflix Jimmy Sanders, der CIO der weltgrößtenReederei Maersk Adam Banks, der CEO und Mitgründer von IOTA Dominik Schieneroder Deutschlands vermutlich erste Frau im All Dr. Suzanna Randall das ICM -Internationales Congress Center München während des Summits in einenCybersecurity-Think Tank der Extraklasse.Die Agenda der Command Control finden Sie hier: https://tinyurl.com/ubo9jf2Ausführliche Informationen zur Command Control gibt es unterwww.command-control.de* Command Control Cybersecurity-Index 2020Für den Command Control Cybersecurity-Index wurden im Sommer 2019 insgesamtN=300 Fach- und Führungskräfte in Deutschland über ein Marktforschungsinstitutbefragt, die als Allein- oder Mitentscheider für digitale Sicherheit zuständigsind. 200 Teilnehmer arbeiten für mittelständische Unternehmen mit einerMitarbeiterzahl zwischen 100-999. Weitere N=100 sind für Konzerne tätig miteiner Mitarbeiterzahl von 1.000 plus. 132 Teilnehmer sind mit kritischenInfrastrukturen befasst. Schwerpunktbranchen der Umfrage sindFertigungsindustrie, Finanzen und Energie.** BfDI verhängt Geldbußehttps://tinyurl.com/r32rwh2Messe MünchenDie Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen für Investitionsgüter,Konsumgüter und Neue Technologien einer der weltweit führendenMesseveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich über 50.000 Aussteller und runddrei Millionen Besucher an den mehr als 200 Veranstaltungen auf dem Messegeländein München, im ICM - Internationales Congress Center München, im MOCVeranstaltungscenter München sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihrenTochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen in China, Indien,Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nigeria, Vietnam und im Iran. Miteinem Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika undSüdamerika sowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Länder ist dieMesse München weltweit präsent.Pressekontakt:Bernhard KrausePR ManagerMessegelände, 81823 München+49 89 949-21484+49 89 949-9721484bernhard.krause@messe-muenchen.deeconNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138831/4504093OTS: Command ControlOriginal-Content von: Command Control, übermittelt durch news aktuell