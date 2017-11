Cyber Monday-Alarm: Laut einer kürzlichen Umfage fühlt sich nur die Hälfte aller deutschen Verbraucher auf Onlineshopping-Webseiten sicher

Die Angst vor Online-Betrug bringt mehr als einen von fünfDeutschen um seinen SchlafDies unterstreicht den Bedarf an automatisiertemDomainsystem-Datenschutz und Sicherheitslösungen wie Quad9London (ots/PRNewswire) - Nur wenige Tage vor Beginn des CyberMondays, der den offiziellen Beginn des geschäftigstenOnlineshopping-Monats des Jahres markiert, hat eineVerbraucherumfrage ergeben, dass nur 50% aller deutschen VerbraucherOnlineshopping hinsichtlich Sicherheit und Seriösität als gefahrloserachten. 55% stellten Onlineeinkäufe aufgrund vonSicherheitsbedenken ein. Die von Global Cyber Alliance(http://www.globalcyberalliance.org/) durchgeführte Onlinebefragung633 deutscher Verbraucher machte darüber hinaus ersichtlich, dass 41%der Verbraucher aus Angst vor Onlinebetrügen unter extremer Sorgeleiden und 21% deswegen um ihren Schlaf gebracht werden.Das Online-Weihnachtsgeschäft stellt einen Segen für Betrüger dar,da mehr gefälschte Webseiten als zu irgendeiner anderen Zeit desJahres in Umlauf gebracht werden. Laut derAnti-Phishing-Arbeitsgruppe konnten im November 2016 beinahe 119.000einzelne Phishing-Webseiten ausfindig gemacht werden (https://www.prnewswire.com/news-releases/majority-of-consumers-aware-of-online-phishing-scams-yet-still-may-fall-victim-this-cyber-monday-300551430.html), die sich auf mehr als 300 individuelle Markennamen spezialisierten.Zu den Anbietern, deren Webseiten sich besonders gut für Spoofinganbieten, zählten die beliebten Online-Einzelhändler Amazon (82%),Walmart (36%), und Target (20%).Für Betrüger ist es ein Leichtes, Benutzer mit Webseiten zutäuschen, bei denen es sich dem Anschein nach um seriöseUnternehmens-Webseiten handelt - wie internationale Namen oder lokaleShops - die jedoch mit einer anderen IP-Adresse versehen sind, wasdie meisten Benutzer nur mit Schwierigkeiten erkennen würden.Eine Betrugsmethode? Die Registrierung von Web-Domänen, bei denenes sich um beliebte Markennamen und Destinationen mit inkorrekterSchreibweise handelt. Laut der GCA-Umfrage haben 47% aller deutschenVerbraucher Webadressen inkorrekt in ihre Browser eingegeben und 54%E-Mail-Links geöffnet, die sie zu einer anderen Webseite als erwartetführten. Vebraucher und Kleinunternehmen benötigen wirksamen und -was möglicherweise sogar wichtiger ist - erschwinglichen Schutz.Den Namen, die in ihren Web-Browsern erscheinen, können sie nichttrauen.Vergangene Woche veröffentlichte GCA gemeinsam mit IBM Security(https://www.ibm.com/security/) und dem Packet Clearing House(http://pch.net/) Quad9 (http://quad9.net/), einen kostenloserService, der sowohl Verbraucher als auch Unternehmen vor denverbreitetsten Web-Schwindeln schützt. In vier einfachen Schrittenkönnen Web-Browser so konfiguriert werden, dass jeder Link, dergeöffnet werden soll oder jede Adresse, die eingegeben wird, anhandeines Verzeichnisses mehrerer Millionen fehlerhafter Adressen, dasvon Unternehmen, die auf die Kategorisierung von Online-Bedrohungenund Betrügereien spezialisiert sind, überprüft wird. Ruft einBenutzer eine Webseite auf, die auf einer der Listen schädlicherWebseiten genannt ist, so wird der Zugang zu der Seite geblockt.Unternehmen und Verbraucher können ihren Online-Datenschutzsichern, da Quad9 (9.9.9.9) so konstruiert ist, personenbezogeneDaten seiner Benutzer weder zu speichern noch irgendeine Verbindungherzustellen oder sonst Nutzen aus ihnen zu ziehen."Die Auflagen zur Cybersicherheit, mit denen wir die Verbraucherbelasten, sind erheblich. Die Handhabung aller Sicherheitsrisiken,denen sie sich gegenübersehen, überfordert die Verbraucher. SelbstExperten begehen Fehler", erklärte Philip Reitinger, Vorsitzender undCEO der Global Cyber Alliance. "Wir müssen uns hinsichtlich derBereitstellung von Lösungen zu Sicherheit und Datenschutz verbessern,ohne dass der Benutzer sich Sorgen machen muss. Quad9 macht genaudas."Weitere Ergebnisse der GCA-Umfrage ergaben:Datenschutz bleibt weiterhin zwingend- Lediglich 18% aller Verbraucher haben keine Bedenken, im Gegenzugfür den Austausch personenbezogener Informationen überOnline-Gewohnheiten ein kostenloses Produkt zur Cybersicherheit zuverwenden.- Nur 8% der Verbraucher haben ihrem Internetanbieter die Erlaubniserteilt, ihre Internet-Aktivität zu verfolgen oder anVermarkter/Inserenten zu verkaufen.Online-Sicherheit gegenüber körperlicher Sicherheit- Nur 20% der Vebraucher fürchten sich mehr vor einemWohnungseinbruch als vor einem Online-Hacker, der persönliche Datenstiehlt.- Nur 13% der Verbraucher erachten ihr Mobiltelefon sicherer als ihreHaustür.Die Bedrohung ist real- Die Computer von 47% aller Verbraucher waren bereits mit Malwareinfiziert.- 40% der deutschen Verbraucher haben Webseiten besucht, von denensie fürchteten, ihren Computer/Geräten zu schaden.- Nur 15% haben die DNS-Einstellungen auf ihren Computern geändert.- Nur 24% der deutschen Vebraucher sagten aus, dass sie den neuestenOnline-Bedrohungen einen Schritt voraus seien.Informationen zur UmfrageZogby Analytics wurde von GCA mit der Durchführung einerOnline-Befragung von 633 deutschen Erwachsenen beauftragt. Basierendauf einem 95%-Vertrauensintervall beträgt die Fehlerspanne derMeinungsumfrage +/- 4,0 Prozentpunkte.Global Cyber Alliance: Daten und FaktenDie Global Cyber Alliance (GCA) strebt im Rahmen einerinternationalen, sektorübergreifenden Kooperation die Bekämpfung vonCyber-Risiken und die Qualitätssteigerung unserer vernetzten Welt an.Sie dient als Katalysator für das Zusammenbringen vonInteressensgruppen und Angliederungsgemeinschaften in einem Umfeld,das Innovation mit konkreten, messbaren Ergebnissen entfacht.Während die meisten Bemühungen zur Verhinderung von Cyber-Risikenindustrie-, sektor-, oder geographisch gebunden waren, ist GCAsEinsatz grenz- und sektorübergreifend. GCAs Mantra "Tu etwas. Misses." ("Do Something. Measure It.") spiegelt die Mission der GCA,Cyber-Risiken systematisch auszulöschen, genau wider.GCA wurde im September 2015 als 501(c)3-Organisation vom ManhattanDistrict Attorney's Office, der City of London Police und dem Centerfor Internet Security gegründet. 