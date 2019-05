Cyber Defence Awareness Trainings: Mitarbeiter sind die beste Verteidigung gegen Online-Angriffe (FOTO)

Bochum (ots) -87 Prozent der Unternehmen sehen ungeschulte Mitarbeiter alsgrößte Schwachstelle für Cyberattacken (Quelle: ESI ThoughtLab). GDATA bringt daher mit der Cyber Defence Academy sein neuesE-Learning-Portfolio mit Security Awareness Trainings auf den Markt.In mehr als 30 Online-Kursen können Firmen ihre Mitarbeiter inverschiedenen Themen der IT-Sicherheit schulen und sie so zum Teilder Cyber-Abwehr machen - denn der Einsatz einer Sicherheitslösungist nur ein Baustein eines ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes. DieKurse sind ab sofort verfügbar."Wer sein Unternehmen effektiv vor Cyberangriffen schützen will,macht seine Mitarbeiter zur ersten Verteidigungslinie. UnsereAwareness Trainings vereinen mehr als 30 Jahre Expertenwissen undaktuelle Lernmethoden, mit denen sie ihre Mitarbeiter schulen undCompliance ohne großen Aufwand nachweisen können", sagt Kai Figge,Gründer und Personalvorstand von G DATA.Technische Maßnahmen zur Absicherung vor Cyberangriffen sind nurein Baustein einer IT-Security-Strategie. Ein weiterer Faktor sinddie Mitarbeiter im Unternehmen und ihr Nutzerverhalten. Eine einzelnePerson in einem Unternehmen, die beispielsweise einen Mailanhangunbedarft öffnet, reicht aus, um ein gesamtes Netzwerk mit einemSchadprogramm zu infizieren. Die Security Awareness Trainings setzenhier an.Computerbasierte TrainingsDie G DATA Cyber Defense Awareness Trainings decken das gesamteThemenspektrum der IT-Sicherheit ab. In mehr als 30 Kursen wird nachneuesten Lernmethoden Wissen, zum Beispiel zum Umgang mitPhishing-Mails oder Social Engineering, bedarfsgerecht vermittelt.Dabei kommen sowohl Videos, als auch Texte zum Einsatz. DurchWiederholungen und Lernstandskontrollen am Ende jedes Trainingsverfestigen sich die Sachverhalte. Der Lernzuwachs ist für denMitarbeiter, aber auch Personal- und IT-Verantwortliche messbar.Ermitteln, wo der Schuh besonders drücktVor dem Start der Trainings können IT- und Personalverantwortlicheeinen Wissenstest durchführen, um zu ermitteln, wo der dringendsteSchulungsbedarf bei der Belegschaft ist. So ist klar, welche Themenals erstes anstehen. Nach und nach können Mitarbeiter alle Kurseabsolvieren.Ein Jahr nach Anwendung der EU-DatenschutzgrundverordnungDie EU-Datenschutzgrundverordnung wird seit fast einem Jahrangewendet. Sie hat laut einer Umfrage der Zeitung "Welt am Sonntag"unter den Datenschutzbeauftragten der Länder seitdem zu Bußgeldern ineiner Höhe von fast 450.000 Euro geführt. Das zeigt, dass Unternehmenauch in puncto Compliance fit sein müssen. Mitarbeiter spielen hiereine entscheidende Rolle. Die G DATA Cyber Defence Academy hilft,diese Anforderungen zu erfüllen, um teure Bußgelder durchRegelverstöße zu vermeiden.Mehr Informationen unterhttps://www.gdata.de/business/security-awareness-trainingPressekontakt:G DATA Software AGKathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Vera HaakePR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 376Hauke GierowPressesprecherPhone: +49 (0) 234 - 9762 665Stefan KarpensteinPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 517E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178,44799 Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell