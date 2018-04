Cyber-Crime - Du denkst, Du bist sicher? Sicher ... sicher?

München (ots) -Neue True-Crime-Serie "#killerpost" und thematisch passende Filmebilden den Rahmen für neue TELE 5-Brand "DARKER NET - Dunkler als Dudenkst" ab 16. Mai 2018TELE 5 und FOCUS Online klären gemeinsam auf, wie angreifbar jederEinzelne ist und geben Tipps, wie man sich schützen kannHacking, Cyber Mobbing, Phishing, Love Scamming, Identitäts- oderDatenklau ... täglich lesen wir über schwere Delikte, die im unddurch das Internet verübt werden. Doch immer sind es andere, "michtrifft das ja nicht." Aber: selbst Internet-Giganten wie Facebook undandere Player sind regelmäßig in den Schlagzeilen mit neuenDaten-Skandalen.Es kann also jeden treffen. Und: es ist erschreckend, wieleichtsinnig wir mit unseren eigenen Daten, unserer eigenen Identitätim öffentlichen Raum "Internet" umgehen. Besonders anfällig machenuns Smartphones, die unser Leben leichter machen sollen. Aber überverschiedenste Apps (auch sehr populäre) sind sie gleichzeitiggefährliche Einflugschneise für Menschen und Organisationen, die mitden Informationen, die sie bei uns durch "lauschen", "tracken","phishing" oder "scamming" abgreifen, nicht immer nur Gutes imSchilde führen.Passend zur Dauerbrenner-Diskussion hat TELE 5 solchebrandaktuellen Cyber-Crime- oder Dark Net-Themen im Programm undstartet am 16. Mai mit der neuen Event-Reihe: DARKER NET - DUNKLERALS DU DENKST.Fünf Wochen lang präsentiert der Sender mittwochs in der PrimeTime neben hochwertigen Film-Premieren, wie "Dark Web - Kontrolle isteine Illusion", "The Throwaways - Der einzige Ausweg", "RATTER - erweiß alles über Dich", "Disconnect" und ausgezeichneteDokumentationen ("We are Legion - Die Geschichte von Anonymous &Hackern" und "Deep Web") auch zehn Folgen der True-Crime-Serie#killerpost, die im Zentrum der Programmierung steht.#killerpost wurde eigens für TELE 5 mit bekannten deutschenStimmen synchronisiert und wird in deutscher Erstausstrahlunggezeigt.FOCUS Online ist Content-Partner von TELE 5Wie kann man sich vor Cyber-Kriminalität schützen? TELE 5 undFOCUS Online beantworten fünf Wochen lang die brennendsten Fragen undbieten spannenden Extra-Content im Netz: Extra-produzierte Videoclipsim Graphic-Novel-Style zu den perfiden Mechanismen von Cyber Crimeund Datenmissbrauch sowie jede Menge Tipps, um sicher im Netzunterwegs zu sein.Hierfür haben die Redaktionen zu den Themenschwerpunkten Deep Web,Dark Net, IT- und Social Hacking, Cybermobbing, Manipulation imSocial Web, Identitätsklau und digitale Vernetzung recherchiert,Gespräche mit Experten und Betroffenen geführt, zeigen die Gefahren,und wie man sich schützen kann.Alina Bähr, verantwortliche Redakteurin Unterhaltung bei FocusOnline: "In einer Welt, in der wir mit unserer Familie und unserenFreunden teils häufiger über Messenger-Dienste und soziale Netzwerkeals im realen Leben kommunizieren, steigt der Wunsch vielerInternetnutzer nach einem bewussterem Umgang mit den digitalenMedien. Diesem Wunsch unserer User kommen wir gerne nach und freuenuns darauf, gemeinsam mit TELE 5 aufzuklären, auf Gefahren undMöglichkeiten hinzuweisen und vor allem Auswege und Hilfestellungenzu diesem höchst aktuellen und brisanten Thema zu geben."Nico Wirtz, Kommunikationschef bei TELE 5: "Das Internet hat unslängst im Griff. Positiv wie negativ. Eine Welt ohne wäre heuteundenkbar. Was wir aber nicht sehen können, ist der gewaltige düstereAnteil. Wir surfen bildlich auf einem glitzernden Meer ausKommunikation, Vernetzung und Entertainment und in der dunklen Tiefelauern Gefahren, die plötzlich unerwartet zuschlagen. Mit FOCUSOnline haben wir einen Partner, der täglich im Internet stattfindetund genau hier gemeinsam mit TELE 5 wenigstens ein Bisschen Licht indieses Dunkel bringt."Alle Infos zu der neuen TELE 5 Brand "DARKER NET - Dunkler als Dudenkst" unter www.tele5.de/darkernet und ab 14.5.2018 aufwww.focus.de mit premium Extra-Content.Pressekontakt:TELE 5Nico WirtzLeiter KommunikationTel.: +49 89 649568-176nico.wirtz@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell