Cyber Center der Polizei fehlen Fachleute - Rot-Rot versagt auch hier! (FOTO)

Potsdam (ots) -Wie Innenminister Schröter (SPD) nun zugab, ist das BrandenburgerCyber Competence-Center (CCC) der Polizei noch immer nicht vollbesetzt. Fachleute kommen nicht in ausreichender Zahl. Von den 61Stellen sind derzeit nur 52 besetzt.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Durch steigende Internetkriminalität und der stark angewachsenenzu kontrollierenden Datenmenge kommen die Beamten ihrem Auftrag kaumnach. Pädophile, die übers Netz Kontakt zu Kindern aufnehmen, sindgenauso gefährlich wie Datendiebe und Bankbetrüger, die über illegaleProgramme private Konten entern. In einer digitalisiertenGesellschaft muss auch der digitale Verbrecher wirkungsvoll verfolgtwerden. Und das geht nur, wenn auch spezielle Fahnder da sind. Dochdie bekommt man nicht, wenn man sie nicht mindestens genauso gutbezahlt wie in anderen Bundesländern. Und das begreift Rot-Rot nichtund versagt. Günstige Wohnungen, schnellere Beförderungen,Dienstfahrzeuge, das wären Anreize für Fachkräfte aus anderenLändern. Aber vermutlich läuft die Anwerbung hier genauso schief wiebei der Imagekampagne Brandenburgs, mit der jährlich für eine MillionEuro Brandenburger für Brandenburg beworben werden."