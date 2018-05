Cyber-Angriffe, globale Konflikte, Großbrände und verheerende Stürme unter den Bedrohungen, die die neue weltweite Rangliste für Resilienz bestimmen

2018 FM Global Resilience Index verzeichnet Anstieg desCyber-Risikos in Frankreich und Rücklauf in Taiwan, während daspolitische Risiko in den USA nach oben schnelltJohnston, Rhode Island (ots/PRNewswire) - Das Risiko vonCyber-Angriffen, das in der Vergangenheit oft nur hochgespielt wurde,bedroht heute die Existenz von Unternehmen. Der Schweregrad dieserBedrohung variiert jedoch beträchtlich von Region zu Region:Beispielsweise ist das inhärente Risiko in Frankreich gegenüber demVorjahr gestiegen, während es in Taiwan stark gefallen ist. Dies sindzwei der größten Veränderungen, die der 2018 FM Global ResilienceIndex (http://www.fmglobal.com/resilienceindex) im Bereich vonCyber-Risiken aufdeckt.Der Index - eine jährliche Rangliste von 130 Ländern und Gebietennach der Resilienz ihrer Geschäftsumgebungen - ist eine interaktiveInternet-Ressource, die Führungskräfte auf der ganzen Welt bei derPlanung des Ortes ihrer Geschäftstätigkeit unterstützt. DasCyber-Risiko ist einer von 12 bestimmenden Faktoren für dieGesamtwertung der Resilienz im Rahmen des Index."Unser Auftrag besteht in der Bereitstellung von leistungsstarkerIntelligenz für globale Führungskräfte, um deren Entscheidungsfindunghinsichtlich des Ortes von Geschäftsniederlassungen, der Auswahl vonPartnern und dem Management ihrer Risiken zu unterstützen", sagteThomas A. Lawson, Chairman und Chief Executive Officer von FM Global,einem der weltgrößten Versicherungsunternehmen für gewerbliche undindustrielle Immobilien. "Auf der Grundlage des Resilience Indexkönnen Führungskräfte tiefere Einblicke als je zuvor in geografischeUnterschiede im Bereich der Resilienz, einschließlich Cyber-Risiken,gewinnen."Der Index spiegelt Daten über Wirtschaftsbedingungen,Naturgefahren und Lieferketten wider und beleuchtet schwerwiegendeBedenken zu Geschäftsrisiken wie Cyber-Angriffen, politischenUnruhen, Großbränden und Wirbelstürmen. Resilienz, das Gegengewichtzu Risiken, bedeutet Widerstandsfähigkeit gegenGeschäftsunterbrechungen und eine schnelle Erholung bzw.Wiederherstellung, falls Betriebsunterbrechungen dieser Art eintretensollten.Cyber-Risiko beeinflusst FreiheitsrechteFür globale Führungskräfte rufen Cyber-Angriffe dasSchreckgespenst von unterbrochenen Betriebsabläufen, beeinträchtigtenLieferketten, Sammelklagen und dauerhaften Imageschäden auf den Plan.Frankreich fiel im diesjährigen Index im Bereich derCyber-Resilienz um 33 Ränge vom 68. auf den 101. Platz von insgesamt130 Regionen. Dieser Absturz reflektiert eine Verschlechterung derLage in Bezug auf Freiheitsrechte in dem Land sowie eine leichteSteigerung der Internetverbreitung.Die Verbreitung von Internetzugang gibt außerdem Aufschluss überden Fall von Australien um neun Ränge im Bereich der Cyber-Resilienz.Das Land und der Kontinent fielen vom 66. auf den 75. Platz von den130 im Index eingestuften Regionen, was auf eine 3-prozentigeSteigerung der Internetverbreitung zurückzuführen war.Taiwan ist im Gegensatz dazu im Bereich der Cyber-Resilienz um 57Ränge vom 107. auf den 50. Platz gestiegen. Dies stellt den größtenSprung im Index dar, der zum großen Teil durch eine Verbesserung derLage in Bezug auf Freiheitsrechte in dem Land getragen wurde.Die vollständige Pressemitteilung mit weiteren Ergebnissen findenSie hier (https://newsroom.fmglobal.com/releases/cyber-attacks-global-conflict-fire-and-killer-storms-among-threats-driving-new-worldwide-resilience-ranking).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/693158/2018_FM_Global_Resilience_Index.jpgPressekontakt:Steve ZenofskyAPRFellow PRSATelefon: +1 (401) 415-1945E-Mail: Steven.Zenofsky@fmglobal.comOriginal-Content von: FM Global, übermittelt durch news aktuell