Das CyberPeace Institute unterstützt Opfer, die durch eskalierende Cyberspace-Konflikte geschädigt wurden

Das CyberPeace Institute wurde gegründet, um den zunehmendenAuswirkungen großer Cyberangriffe zu begegnen. Es unterstütztgefährdete Gemeinschaften, fördert die Transparenz und die globaleDiskussion über ein angemessenes Verhalten im Cyberspace.Genf (ots/PRNewswire) - Die heutige Ankündigung des CyberPeaceInstitute, einer unabhängigen NGO, die gegründet wurde, um denzunehmenden Auswirkungen großer Cyberangriffe zu begegnen, markierteinen neuen Meilenstein in den globalen Bestrebungen, Konflikte zudeeskalieren und Frieden und Stabilität im Cyberspace zu fördern.Um seinem Auftrag gerecht zu werden, wird das CyberPeace Instituteseine Handlungsmöglichkeiten auf drei Kernfunktionen konzentrieren:1. Unterstützung: Koordinierung der Wiederherstellungsmaßnahmen fürdie am stärksten gefährdeten Opfer von Cyberangriffen und Hilfefür gefährdete Gemeinschaften und Organisationen, um ihreWiderstandsfähigkeit gegenüber Angriffen zu erhöhen.2. Verantwortlichkeit: Förderung einer kollektiven Analyse, Forschungund Untersuchung von Cyberangriffen, auch mittels Bewertung ihrerSchäden, sowie Schaffung von größerer Transparenz für das Problem,um dank einer besseren Datengrundlage bessere Informationen zuermöglichen.3. Weiterentwicklung: Förderung eines positiven undverantwortungsvollen Verhaltens im Cyberspace durch Stärkung undVerbesserung der Abstimmung und Einhaltung internationaler Gesetzeund Regeln.Cyberangriffe verursachen weltweit immer größere Schäden fürMenschen und zivile Infrastrukturen. Die schwersten Angriffe habenUnternehmen ruiniert, die Wirtschaft zum Erliegen gebracht undKrankenhäuser stillgelegt. Zuletzt haben Cyberangriffe dieDienstleistungen lokaler Behörden offline gebracht und Stromnetze undWahlinfrastrukturen bedroht.Stéphane Duguin, derzeitiger Leiter der EU-Empfehlungsstelle fürInternetfragen bei Europol und maßgeblich am Aufbau des EuropäischenZentrums für Bekämpfung der Cyberkriminalität (EC3) beteiligt, wirddas CyberPeace Institute als Vorstandsvorsitzender leiten. MarietjeSchaake, ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments, wird diePräsidentin und Vorsitzende des Rates des CyberPeace Institute. Sieist darüber hinaus seit kurzem am Stanford's Cyber Policy Center undam Institute for Human-Centered Artificial Intelligence tätig."Die weltweiten Störungen durch Cyberangriffe sind die Symptomeeiner heimtückischen Bedrohung, die Zivilpersonen in einer Zeit desFriedens trifft", sagte Duguin. "Wir brauchen konkrete Lösungen, umdie Widerstandsfähigkeit gefährdeter Gemeinschaften zu stärken,Aufschluss über böswillige Aktivitäten von Angreifern zu geben undverantwortungsvolles Verhalten im Cyberspace zu fördern. Ich freuemich darauf, das CyberPeace Institute an diese Ziele zu führen undWissenschaft, Zivilgesellschaft, Regierungen und Industrie in eingemeinsames Streben nach Frieden im Cyberspace einzubinden.""Zivilpersonen laufen immer häufiger Gefahr, von Cyberangriffengetroffen zu werden, die zwischen staatlichen und nichtstaatlichenAkteuren gleichermaßen wüten. Wir benötigen eine Deeskalation und dieKonzentration auf den Frieden im Cyberspace. Ich freue mich darauf,als Präsidentin des CyberPeace Institute zu dieser wichtigen globalenAgenda beizutragen", sagte Schaake.Ein 8-köpfiger Vorstand und ein 14-köpfiger Rat, der sich ausweltweit renommierten Experten für Cybersicherheit, internationalesRecht, Menschenrechte und internationale Angelegenheitenzusammensetzt, werden das Institut bei der Erreichung seiner Zielebetreuen.Um seine Mission zu erfüllen, wird das CyberPeace Institute in denkommenden Monaten Experten und Interessenvertreter einstellen undsich mit ihnen treffen. Im Vordergrund steht die Bildung vonweltweiten Partnerschaften mit dem öffentlichen und privaten Sektor,der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft.Die initiierenden Förderer des Instituts sind Mastercard,Microsoft und die Hewlett Foundation, mit weiterer Unterstützungdurch andere Großunternehmen und philanthropische Institutionen.Erfahren Sie mehr über das Institut unterwww.cyberpeaceinstitute.orgHinweise für den Editor:Zu den Mitgliedern des Vorstands des CyberPeace Institute gehören:- Alejandro Becerra Gonzalez, Direktor für GlobaleInformationssicherheit, Telefonica- Khoo Boon Hui, Ehemaliger Präsident, Interpol- Merle Maigre, stellvertretende Vorsitzende fürRegierungsbeziehungen bei CybExer Technologies- Alexander Niejelow, leitender Vizepräsident, CybersecurityCoordination & Advocacy, Mastercard- Anne-Marie Slaughter, Vorstandsvorsitzende von New America- Brad Smith, Präsident, Microsoft- Eli Sugarman, Program Officer, Cyber Initiative, Hewlett Foundation- Martin Vetterli, Präsident, École Polytechnique Fédérale deLausanne, EPFLZu den Mitgliedern des Rates des CyberPeace Institute gehören:- Sunil Abraham, Geschäftsführer, Centre for Internet and Society- Cheryl Carolus, Mitbegründer von Peotona Capital- Ron Deibert, Direktor, The Citizen Lab- Niva Elkin-Koren, Gründungsdirektorin, Haifa Center for Law andTechnology; Co-Direktorin, Center for Cyber, Law and Policy- Jen Ellis, Vizepräsident Community and Public Affairs, Rapid7- Vasu Gounden,verantwortlicher Direktor des African Centre for theConstructive Resolution of Disputes- Fergus Hanson, Direktor des International Cyber Policy Centre,Australian Strategic Policy Institute- Chung Min Lee, Vorsitzender des Beirats des International Institutefor Strategic Studies- Joseph S. Nye Jr., University Distinguished Service Professor,
Emeritus und ehemaliger Dekan der Harvard's Kennedy School of
Government
- Luisa Parraguez, Professorin für Globale Angelegenheiten und
Internationale Sicherheit, Tecnológico de Monterrey
- Jamie Shea, Professor für Strategie und Sicherheit an der
Universität Exeter
- Michael Schmitt, Professor für Internationales Recht an der
Universität Exeter
- Danny Sriskandarajah, Vorstandsvorsitzender, OXFAM GB
- Luis Videgaray Caso, Hochschuldozent am MIT und ehemaliger
mexikanischer Außenminister