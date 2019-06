CyberFM, ECC und Co: Bitcoin hält Platz 1, doch dahinter ist viel Bewegung. Das Krypto-Ranking am Mittwoch

Die Lage im Kryptowährungsmarkt zeigt sich auch am heutigen Mittwoch wieder interessant, es gab größere Veränderungen in der Rangliste der größten Coins nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung aller 2.838 Coins wuchs in den vergangenen 24 Stunden um +28,1 Mrd US-Dollar (+8,34 Prozent). Insgesamt liegt die Marktkapitalisierung aller analysierten Kryptowährungen damit bei 364,5 Mrd US-Dollar. Der Kryptomarkt wächst damit stark, auch auf Wochenbasis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >