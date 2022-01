Cyan-Aktie: Was ist da nur los?

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Bei der Cyan-Aktie mehren sich die ohnehin schon vorhandenen Zweifel der Anleger derzeit mehr und mehr. Am vergangenen Mittwoch kündigte Gerd Alexander Schütz an, sein Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen niederzulegen, was mit Ablauf des gestrigen Tages mittlerweile auch schon amtlich ist.

Genauere Details um die Vorgänge gab es nicht zu hören und Schütz sei seine Privatsphäre auch gegönnt. Dennoch wird natürlich fröhlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



