Cyan Aktie: Ausbruch aus spitzem Dreieck?

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Cyan Aktie: In den letzten Handelswochen zeigt sich eine spitz zulaufende Dreiecksformation. Diese scheint nun zur Oberseite aufgelöst zu werden. Zur Bestätigung müsste nur noch das kleine Zwischenhoch bei 11,00 Euro durchbrochen werden. Ist dies geschafft, so werden Kursanstiege bis zu den fallenden gleitenden Durchschnitten um 13,00 Euro möglich! Dennoch ist das Wertpapier übergeordnet in einem Abwärtstrend gefangen. Erst ein Anstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung