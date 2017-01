Cuxhaven statt Costa Brava: Das sind DIE Ferienhaus-Urlaubsziele der Deutschen 2016

Frankfurt, M. (ots) - Von wegen New York, Paris oder London: Wodie Deutschen 2016 tatsächlich ihren Urlaub verbrachten, zeigtDeutschlands führendes Ferienhausportal FeWo-direkt. Acht von zehnder weltweit beliebtesten Reiseziele der Deutschen waren imvergangenen Jahr hierzulande zu finden, darunter sechs an Nord- undOstsee. Die kühle Brise im Strandkorb zu genießen ist scheinbarattraktiver als unter südlicher Sonne zu brüten - kein Wunder, dassdie Costa Brava aus dem Ranking 2016 verschwunden ist. Dessen Platzsicherte sich Newcomer Cuxhaven, das damit zu den Top 20 dermeistgebuchten Reiseziele gehört. Außerhalb der Bundesrepublikkonnten sich nur das beliebte Mallorca und der Sunshine-State Floridaeinen Platz unter den angesagtesten zehn Urlaubsdestinationensichern.Die Verlierer in der Gunst der Reisenden 2016 warenFeriendauerbrenner Sylt und Norderney, sie rutschten im Vergleich zu2015 zwei bzw. drei Plätze im Ranking der meistgebuchten Reisezielehierzulande nach unten. München büßte sogar sieben Plätze ein undsank von Platz 13 auf Platz 20. Den größten Sprung machte hingegendie Bodenseeregion, die Buchungen der Ferienhausurlauberkatapultierte sie im Jahr 2016 um sieben Plätze nach oben auf Platz12.Top 20 der beliebtesten Reiseziele deutscher FeWo-direkt-Kundenweltweit 2015 und 2016:2015:1 Deutschland, Ostsee (Festland)2 Deutschland, Nordsee (Festland)3 Spanien, Mallorca4 Deutschland, Ostsee(Inseln)5 USA, Florida, Golfküste6 Deutschland, Rügen7 Deutschland, Ostfriesische Inseln8 Deutschland, Ostfriesland9 Deutschland, Berlin10 Deutschland, Ostholstein11 Deutschland, Usedom12 Deutschland, Schwarzwald13 Spanien, Costa Brava14 Deutschland, Nordfriesische Inseln15 Italien, Bozen16 Spanien, Mallorca (Manacor)17 Italien, Gardasee18 Deutschland, Allgäu19 Spanien, Cadiz20 Kroatien, Dalmatien2016:1 Deutschland, Ostsee (Festland)2 Deutschland, Nordsee (Festland)3 Spanien, Mallorca4 Deutschland, Ostsee (Inseln)5 USA, Florida, Golfküste6 Deutschland, Ostfriesland7 Deutschland, Rügen8 Deutschland, Ostfriesische Inseln9 Deutschland, Berlin10 Deutschland, Schwarzwald11 Deutschland, Usedom12 Spanien, Girona13 Deutschland, Nordfriesische Inseln14 Deutschland, Allgäu15 Italien, Bozen16 Italien, Gardasee17 Spanien, Cadiz18 Deutschland, Nordsee (Küste)19 Kroatien, Dalmatien20 Deutschland, CuxhavenTop 20 der bei deutschen FeWo-direkt Kunden beliebtestenInlandsreiseziele 2015 und 20162015:1 Ostsee (Festland)2 Nordsee (Festland)3 Rügen4 Ostfriesische Inseln5 Ostfriesland6 Berlin7 Usedom8 Schwarzwald9 Nordfriesische Inseln10 Allgäu11 Sylt12 Norderney13 München14 Cuxhaven15 Nordfriesland16 Kühlungsborn17 Hamburg18 Mecklenburgische Seenplatte19 Bodensee20 Franken2016:1 Ostsee (Festland)2 Nordsee (Festland)3 Ostfriesland4 Rügen5 Ostfriesische Inseln6 Berlin7 Schwarzwald8 Usedom9 Nordfriesische Inseln10 Allgäu11 Cuxhaven12 Bodensee13 Sylt14 Kühlungsborn15 Norderney16 Hamburg17 Nordfriesland18 Franken19 Mecklenburgische Seenplatte20 MünchenÜber FeWo-direktFeWo-direkt ist Deutschlands Nummer 1 in derOnline-Ferienhausvermietung. Pro Jahr suchen Millionendeutschsprachige Besucher auf www.fewo-direkt.de nach ihremUrlaubsdomizil. FeWo-direkt ist eine 100-prozentige Tochter desweltweiten Marktführers HomeAway, Inc. (www.homeaway.com). Unter derDachmarke HomeAway sind die führenden Ferienhausportale in Europa,Australien und Amerika vereint. Damit bildet die HomeAway-Familie einglobales Netzwerk für private Ferienhausvermieter und Urlauber. Mehrals eine Million Feriendomizile in 190 Ländern stehen imHomeAway-Netzwerk weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unterwww.fewo-direkt.dePressekontakt:Janina Roso, Tel.: + 49 (0) 69 - 80 88 - 40 92, FeWo-direkt, BaselerStraße 10, 60329 Frankfurt am Main, E-Mail: roso@fewo-direkt.dePressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Steffi Jarosch, Tel.: + 49(0) 30 - 44 31 88 - 28, E-Mail: fewo-direkt@publiclink.deOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell