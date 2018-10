Cuvèe Sensorium stellt ersten Champagner in Porzellanflasche vor (FOTO)

Paris (ots) -Am 30. Oktober 2018 präsentierte Cuvèe Sensorium im Rahmen deroffiziellen Launch-Veranstaltung seine erste6-Liter-Methusalem-Flasche der Weltöffentlichkeit. Imprestigeträchtigen 3 Sterne Michelin Restaurant (Hotel Plaza Athénée)des international renommierten Kochs Alain Ducasse hatten Kenner undausgewählte Journalisten bei kulinarischen Köstlichkeiten dieMöglichkeit, einen ersten Blick auf diese Weltneuheit zu werfen.Champagner Cuvèe Sensorium Brut Premier Cru und Grand Cru ist einaußergewöhnliches und einzigartiges Produkt, welches Gourmets,Ästheten und Kunstliebhaber gleichermaßen begeistern wird. CuvèeSensorium wird in einer durch ein internationales Patent geschütztenPorzellanflasche präsentiert - eine Weltpremiere.Cuvèe Sensorium ist eine eindrucksvolle Symbiose, eine Hommage andie verschiedenen Formen der Handwerkskunst auf höchstem Niveau undvereint diese in einer noch nie dagewesenen Form. Kunst trifft hierauf die traditionsreiche Herstellung von Premium Champagner undPorzellan.Diese wertvolle Zusammenarbeit wird nachhaltig Maßstäbe setzen,denn mit der deutschen Porzellan Manufaktur Reichenbach, wurdegemeinsam eine Porzellanflasche entwickelt, die als absoluteWeltneuheit zu betrachten ist und als erste überhaupt mit Champagnerbefüllt wird. Weißes Porzellan trifft hier auf 24 Karat Gold undbildet einen authentischen und unverkennbaren Rahmen, der alsGradmesser für die höchstmögliche Veredelung von Luxusprodukten im21. Jahrhundert zu sehen ist.Als Champagner-Partner für dieses einzigartige Projekt wurde dastraditionsreiche, renommierte und familiengeführte Champagnerhaus"Edouard Brun" gewonnen. Diese beeindruckende Kooperation untermauertein weiteres Mal den Anspruch, höchstmögliche Qualität zugarantieren. Mit James Rizzi, einem der populärsten zeitgenössischenKünstler der Pop Art, konnte mit der Zusage der Erbengemeinschaft des2011 verstorbenen Ausnahmekünstlers, ein bedeutsames Zeichen fürdieses Projekt und Kenner des Kunstmarktes gesetzt werden.Die erste Auflage wird im November 2018 aus der6-Liter-Methusalem-Flasche bestehen. Diese wird als streng limitierteJames Rizzi "Art Edition" (Grand Cru) und auch im klassischen Design(Premier Cru) angeboten. Die Veröffentlichung der 0,75-Liter-Flascheist für Mitte 2020 geplant.Weitere Informationen erhalten Sie hier:www.champagne-sensorium.comPressekontakt:Cuvèe SensoriumHead of PRZafer IslerE-Mail: zafer.isler@champagne-sensorium.comWeb: www.champagne-sensorium.comOriginal-Content von: Cuvee Sensorium GmbH, übermittelt durch news aktuell