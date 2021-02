CutPRO Cut Resistant Clothing bestätigt Rekordumsatz für 2020 trotz COVID-19

Wetherby, England (ots/PRNewswire) - CutPRO Cut Resistant Clothing (https://www.cut-pro.com/) hat sein erfolgreichstes Jahr seit seiner Gründung im Jahr 2017 abgeschlossen. Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie ist auch für 2021 weiteres nachhaltiges Wachstum geplant.Mit einer klaren internationalen Marketingstrategie und PR-Kampagne in den Jahren 2019 und 2020 konnte die Markenbekanntheit erhöht werden.Die hoch angesehene Schutzkleidungsmarke hat auch neue Bekleidungsdesigns auf den Markt gebracht. Diese wurden in Zusammenarbeit mit Gesundheits- und Sicherheitsexperten führender internationaler Flachglas-, Blech- und Klimaanlagenunternehmen konzipiert. Damit dürfte der Erfolg des Unternehmens weiterhin anhalten.Ein effektiver und zuverlässiger Schnittschutz ist unerlässlich, da Fachkräfte in der Glas- und Metallverarbeitung ein besonders hohes Risiko für Schnitt-, Riss- und Stichwunden der Weichteile haben.Wird dieses realistische Risiko, das Mitarbeiter eingehen, ignoriert, kann dieses schwerwiegende rechtliche, finanzielle und sogar moralische Konsequenzen für Unternehmen haben.CutPRO-Bekleidung besteht aus einer einzigen Lage Cut-Tex PRO (http://www.cut-tex.com/), einem hochleistungsfähigen, schnittfesten Gewebe, das traditionell zum effektiven Schutz von Sicherheitskräften vor scharfkantigen Waffen aller Art eingesetzt wird.Cut-Tex PRO bietet ANSI/ISEA 2016 Blade Cut Resistance Level A5. und EN 388:2016 Level E, sowie höchste Abrieb-, Durchstoß- und Reißfestigkeit."Die Erfolgsgeschichte dieses Unternehmens geht weiter. Wir gehen aktuell auf die jüngsten Anfragen von Unternehmen auf der ganzen Welt ein. Das Team arbeitet intelligenter und schwerer denn je zuvor, um sicherzustellen, dass wir auch im Jahr 2021 zu den Stärksten auf dem Markt gehören", so Robert Kaiser, CEO von CutPRO Cut Resistant Clothing.Kayleigh Davis, Senior Consultant bei CutPRO, kommentierte: "Wir sind fest entschlossen, Unternehmen in der Glas- und Metallindustrie überall auf der Welt dabei zu helfen, die Anzahl und Schwere von Schnittverletzungen zu reduzieren. Unser wichtigstes Ziel ist es, solche Verletzungen zukünftig zu vermeiden. Wir werden nicht nachlassen, bis dieses Ziel erreicht ist."Für alle Anfragen, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.cut-pro.com (http://www.cut-pro.com/) oder kontaktieren Sie per E-Mail direkt info@cut-pro.com.Informationen zu CutPROCutPRO ist eine weltweit vertretene Firma, die sich auf das Design und die Produktion von schnittfesten Armprotektoren und anderen Kleidungsstücken spezialisiert, die tragbaren und zuverlässigen Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen bieten. Soziale Medien: Facebook (https://www.facebook.com/cutproclothing), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/11493187) und Instagram (https://www.instagram.com/cutproclothing/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1428986/CutPRO_Cut_Resistant_Clothing.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1428987/CutPRO_Logo.jpgPressekontakt:Kayleigh DavisE: info@cut-pro.comT: +44 (0) 845 5193953Vicky Wrigley (PR)E: info@ppss-group.comT: +44 (0) 845 5193953Original-Content von: CutPRO, übermittelt durch news aktuell