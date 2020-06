Customize your experience - So individuell waren Sextoys noch nie! (FOTO)

Bremen (ots) - Kein Körper gleicht dem anderen und deshalb geht FUN FACTORY jetzt einen originellen eigenen neuen Weg. Die frischgebackene Produktlinie FIT TOYS präsentiert den Dildo LIMBA FLEX. Der Name dieses Toys ist Programm: Der biegsame Dildo, erhältlich in zwei Größen, ist flexibel und lässt sich jedem Körper und jeder Vorliebe anpassen!Ob das Shirt mit dem Lieblingsspruch oder eine Kaffeetasse, die nach eigenem Gusto gestaltet ist: Das Bedürfnis, die eigene Persönlichkeit und Erlebnisse mit individualisierten Produkten zu verwirklichen, ist angesagt. Wieso also nicht auch bei Sextoys? Schließlich kommt es vor allem hier auf ganz individuelle Vorlieben an. Mit dem neuen anpassungsfähigen LIMBA FLEX ist das ab jetzt möglich. Einmal zurechtgebogen, behält der flexible Kern des Toys seine Form - bis die Lust auf etwas Anderes kommt.Flexibler FUN von A bis ZLIMBA FLEX ist das perfekte Toy für alle, die mehr Abwechslung wollen: Mit nur einem Handgriff können von G-Punkt über A-Punkt bis zur Prostata-Massage viele unterschiedliche Hotspots erreicht werden. Der super schlanke Schaft aus 100% medizinischem Silikon mündet in einer glatten, zulaufenden Spitze. Sie erleichtert beim penetrativen Sex das Einführen und bringt Neugierigen das Pegging behutsam näher.Variante S hat einen kurzen Schaft und ist toll für erste Reitversuche. LIMBA FLEX M eignet sich für gezielt platzierte Stöße und kann in noch mehr Formen gebogen werden, um mit unterschiedlichen Winkeln zielgenau zu stimulieren.Der saugfähige Fuß haftet auf allen glatten Oberflächen für jede Menge Solo-FUN, zum Beispiel in der Dusche. Die superflache Basis hat einen weiteren Vorteil: Beim Spiel zu zweit und mit Harness kommen sich Paare so nah wie nie.Eine top Figur macht LIMBA FLEX mit seiner Form und Größe auch beim (Penis-) Packing und beim Grinding. Also dem Simulieren eines Penis in der Hose oder der Spielart des intensiven Aneinanderreibens. Neugierig geworden? Mehr Informationen zu diesen Spielideen gibt es auf der FUN FACTORY Website oder in einem persönlichen Gespräch.LIMBA FLEX ist in der Größen S in der Farbe Carribean Blue und in der Größe M in der Farbe Deep Sea Blue erhältlich. Wie alle FUN FACTORY Toys ist auch dieser Dildo Made in Germany und aus medizinischem Silikon gefertigt. UVP Größe S 49,90EUR / Größe M 59,90EUR.Bildmaterial kann auf http://www.funfactory.com/ in einer 360°-Ansicht betrachtet werden.Ein Demo Video ist hier (https://www.youtube.com/watch?v=_kraASXpZCg&feature=youtu.be) zu finden. Abdruck honorarfrei. Um Beleg wird gebeten.Hochauflösendes Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Nachfrage zur Verfügung.Pressekontakt:Kristy StahlbergFUN FACTORY GmbHAm Hohentorshafen 17-1928197 BremenTel: +49 (0) 421 / 52076 - 119Fax: +49 (0) 421 / 52076 - 290kristy.stahlberg@funfactory.comTina Hallierc/o bauchgefühl GmbHAn der Alster 6220099 HamburgTel: +49 (0) 40 / 413 498 610Fax: +49 (0) 40 / 413 498 620hallier@bauchgefuehl.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114522/4626597OTS: FUN FACTORY GmbHOriginal-Content von: FUN FACTORY GmbH, übermittelt durch news aktuell